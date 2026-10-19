Gobierno promete pagar al 100% de los médicos en las próximas horas, asegura Luis Castro

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras aseguró que ya pagó al 99% de los médicos y espera completar el 100% de los desembolsos en las próximas horas, en medio de una nueva convocatoria de asambleas informativas programada para este lunes 19 de octubre. Luis Castro, secretario privado de la Presidencia, manifestó que el mandatario Nasry Asfura instruyó a los equipos gubernamentales a trabajar para completar los pagos pendientes y atender la problemática que mantiene en tensión al sector médico. “El presidente nos ha instruido salir con el 100% de los pagos, los equipos están totalmente comprometidos. Necesitamos llegar a ese punto de equilibrio, ya la gente no aguanta; no hemos dejado de trabajar ni un solo día”, expresó Castro.

Gobierno promete completar los pagos pendientes

El funcionario sostuvo que la principal exigencia de los médicos es recibir la totalidad de los salarios adeudados y afirmó que la administración trabaja para cumplir con esa demanda en el menor tiempo posible. “Yo creo que la exigencia de ellos es el pago del 100% y es lo que vamos a lograr en las próximas horas”, aseguró el secretario privado de la Presidencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Asimismo, Castro reconoció que se trata de una problemática importante y señaló que su prioridad es garantizar que la población hondureña tenga acceso a los servicios de salud, por lo que espera que, una vez completados los desembolsos, no vuelva a repetirse una situación similar. “Yo no quisiera decir quién o no tiene la razón, a mí lo que me interesa es que el pueblo hondureño tenga salud y yo sé que es una problemática muy grande”, expresó.

Acercamiento con representantes médicos

Al ser consultado sobre por qué el presidente Nasry Asfura no ha recibido directamente a los médicos, Castro explicó que el mandatario tuvo que salir del país el día anterior, aunque anunció que buscará establecer comunicación el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, y los viceministros para informarles sobre los avances en los pagos pendientes. “Voy a llamar al doctor Samuel Santos en conjunto con los viceministros para mostrarles los avances de lo que falta”, indicó.