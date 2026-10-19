Tras más de 40 días de asambleas informativas, CMH convoca a otra jornada nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a los profesionales de la medicina a nivel nacional a una nueva asamblea informativa para este lunes 19 de octubre, en medio de las acciones gremiales que se mantienen desde hace más de 40 días.
La convocatoria establece que la actividad se desarrollará de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en los centros de trabajo de los médicos o en el lugar que determinen los delegados del gremio.
Entre las principales exigencias de los profesionales figura el cese inmediato de los despidos y el reintegro de los médicos separados de sus puestos, así como la firma de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud.
Asimismo, el CMH reclama el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran profesionales de la medicina, el reajuste salarial correspondiente al índice de precios al consumidor (IPC) y el ajuste bienal de 2026.
Además, el gremio solicita la aprobación del Presupuesto General de la República con una asignación del 12% para la salud pública, junto con un incremento de la base salarial para los médicos residentes de las distintas especialidades.
Por otra parte, las exigencias incluyen el pago de salarios atrasados en todas sus modalidades, la firma de contratos e interinatos correspondientes al período de julio a diciembre y el pago de bonificaciones a los médicos jubilados.
De igual manera, los profesionales exigen el reintegro del personal médico que se encontraba de permiso por licencias de estudio, el cumplimiento de los acuerdos pendientes contemplados en el acuerdo 47-2020 y la contratación de médicos para cubrir vacaciones, con el objetivo de evitar que los pacientes se queden sin atención.
Finalmente, entre las demandas también figura el nombramiento de los médicos que llevan más tiempo trabajando bajo la modalidad de contrato.
Servicios de emergencia deberán permanecer cubiertos
El Colegio Médico indicó que los servicios de emergencia y las áreas críticas deberán permanecer cubiertos durante la jornada, por lo que solicitó a los jefes de estos departamentos programar el recurso humano necesario para garantizar la atención de los pacientes.
La organización también pidió que la planificación permita a los médicos participar en la asamblea convocada, sin descuidar la atención en los servicios prioritarios.
La convocatoria se fundamenta en las disposiciones de la Ley Orgánica del Colegio Médico de Honduras, la Ley del Estatuto Médico Empleado y otras normas aplicables, según el documento difundido por la junta directiva en redes sociales.