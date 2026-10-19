Tras más de 40 días de asambleas informativas, CMH convoca a otra jornada nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a los profesionales de la medicina a nivel nacional a una nueva asamblea informativa para este lunes 19 de octubre, en medio de las acciones gremiales que se mantienen desde hace más de 40 días.

La convocatoria establece que la actividad se desarrollará de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en los centros de trabajo de los médicos o en el lugar que determinen los delegados del gremio.

Entre las principales exigencias de los profesionales figura el cese inmediato de los despidos y el reintegro de los médicos separados de sus puestos, así como la firma de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud.

Asimismo, el CMH reclama el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran profesionales de la medicina, el reajuste salarial correspondiente al índice de precios al consumidor (IPC) y el ajuste bienal de 2026.