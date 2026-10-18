Poder Judicial solicita aumento de L1,000 millones al presupuesto de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial solicitará un aumento de 1,000 millones de lempiras a su presupuesto para el ejercicio fiscal de 2027.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, explicó que la institución busca contar con mayores recursos para el próximo año, mientras espera a que el Estado complete las transferencias correspondientes al presupuesto de 2026.

“Esperamos que al final del año salgamos con el presupuesto designado para el 2026, y para el 2027 estábamos solicitando alrededor de unos mil millones de lempiras de aumento del presupuesto del Poder Judicial”, manifestó Vallecillo.

El funcionario apuntó que los recursos adicionales serán destinados a financiar incrementos salariales para los servidores judiciales y proyectos de digitalización dentro del Poder Judicial.

Además, el titular de la CSJ también señaló que entre las iniciativas contempladas se encuentra la apertura de circuitos especiales para atender casos relacionados con femicidio, niñez y adolescencia.