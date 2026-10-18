Piden auditorías en edificio judicial por falta de espacio y estacionamiento

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Jueces por la Democracia solicitó una auditoría del edificio ubicado en la avenida La Paz, en Tegucigalpa, donde fueron reubicados los juzgados de lo Laboral y de lo Contencioso Administrativo, debido a las limitaciones de espacio y estacionamiento. El presidente de la organización, Guillermo López, señaló que las autoridades judiciales conocían las limitaciones de espacio físico del edificio, donde antiguamente funcionó la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Según el funcionario, las instalaciones presentan dificultades para ubicar los despachos judiciales, salas de audiencias y estacionamientos destinados a jueces, magistrados, empleados y empleados judiciales. López sostuvo que la falta de espacios para estacionar vehículos afecta las condiciones en las que el personal debe desarrollar sus labores, debido a que no existen suficientes áreas para ese propósito dentro del inmueble.

Cuestionan condiciones de otros edificios judiciales

El presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia indicó que las dificultades de infraestructura también afectan al edificio donde funcionan el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión ubicado en Bulevar Los Próceres de la capital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con López, en las instalaciones también existen limitaciones para ubicar los despachos judiciales y estacionar los vehículos del personal. Además, advirtió sobre las dificultades de acceso para los usuarios, especialmente para las personas con discapacidad. Ante esa situación, López consideró necesario que el Poder Judicial evalúe las condiciones de ambos edificios y busque soluciones que garanticen espacios adecuados para el trabajo de los funcionarios y la atención de los ciudadanos. “Entonces, nosotros pensamos que el Poder Judicial debe hacer esa evaluación, debe buscar soluciones, debe garantizar lo que estamos pidiendo de espacio para parqueos, despachos judiciales que sean óptimos, así como las salas de juicio", apuntó.

Respuesta

Ante los señalamientos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, defendió las condiciones de los empleados en materia laboral y contencioso administrativo, y aseguró que las autoridades mantienen reuniones para evaluar los espacios asignados a las dependencias trasladadas. “La queja principalmente era por los estacionamientos de varios de los empleados judiciales; ahora mismo estamos haciendo las aproximaciones para arrendar un terreno que está contiguo al edificio para que ellos puedan estacionarse”, apuntó. El titular del Poder Judicial también explicó que la institución solicitó un plazo de 15 días para buscar soluciones a las dificultades expuestas por los trabajadores; entre las medidas que analizan figura la habilitación de espacios adicionales para desarrollar audiencias y estacionar vehículos.

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