Detienen a hombre acusado de participar en el secuestro del hijo del expresidente Maduro

Tegucigalpa, Honduras.- Casi tres décadas después del secuestro seguido de asesinato de Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente de la República, Ricardo Maduro Joest, uno de los que habría sido parte del grupo de secuestradores fue capturado en las últimas horas en la capital. Se trata de Marco Antonio Ávila Castellanos, de 68 años de edad, originario del Distrito Central y con domicilio en la residencial Lomas de San José, en esta ciudad. El sospechoso tenía una orden de captura pendiente por el delito de secuestro, emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Penal de San Pedro Sula, según el expediente 11,597-02, por el secuestro de Ricardo Ernesto Maduro Andreu. La orden de aprehensión contra Marco Antonio Ávila Castellanos fue girada meses después del violento deceso del joven empresario, pero fue hasta ayer viernes 16 de octubre: 29 años, cinco meses y 23 días después del secuestro que se produjo el arresto, por parte de agentes del Departamento Contra Delitos Comunes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Secuestro

Ricardo Ernesto fue secuestrado el miércoles, 23 de abril de 1997, cuando salía de un supermercado que él administraba y propiedad de su padre Ricardo Maduro, en la ciudad de San Pedro Sula. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El joven de 25 años de edad abordó su carro con dirección a su residencia, en la ciudad industrial, y en el camino fue interceptado por un grupo de hombres fuertemente armados, quienes dispararon contra el vehículo en el que este se transportaba. Después del repentino rapto, horas más tarde, los captores de Maduro Andreu se comunicaron vía teléfono con la familia, exigiéndoles una suma millonaria por dejar en libertad sano y salvo al muchacho. Al no llegar a un acuerdo sobre el pago del rescate de Ricardo Ernesto, los secuestradores decidieron acabar con la vida del joven empresario, hijo del entonces expresidente del Banco Central de Honduras (BCH) y empresario, Ricardo Maduro Joest, quien años después se convertiría en el presidente de Honduras (2002-2006).

Hallazgo del cuerpo

La mañana del viernes 25 de abril, solo dos días después del secuestro, la Policía Nacional (PN) fue informada de la existencia de un cadáver, en una zacatera ubicada en la zona de Ticamaya, entre San Pedro Sula y Choloma, Cortés. Agentes de investigación y elementos preventivos de la Policía, junto al personal del Ministerio Público (MP), acudieron para realizar el proceso de levantamiento, como lo establece el protocolo legal en estos casos. Con la noticia fresca sobre el secuestro de Ricardo Ernesto, en San Pedro Sula, la posibilidad de que se tratara del empresario era muy latente. “Hemos encontrado muerto a Ricardo Ernesto Maduro, y su padre lo ha reconocido en el lugar”, señaló el coronel Julio Chávez, jefe de la Policía Nacional, en aquel momento.

Implicados