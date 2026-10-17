Poder Judicial lanza subasta de 430 bienes en desuso

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial lanzó la subasta pública de 432 bienes en desuso para liberar espacio en el inventario institucional y dar tratamiento adecuado a materiales que pueden reutilizarse mediante procesos de transformación.

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, explicó que entre los bienes subastados figuran equipos de mobiliario, aires acondicionados, centrales de aire, un transformador y dos elevadores que anteriormente estaban destinados a Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Explicó que el proceso contempla la valoración del conjunto de bienes mediante pesaje, por lo que el monto final dependerá de la oferta que presente la empresa interesada por el material disponible.

“Hay 10 días de inspección que ellos —las empresas ofertantes— realizan para tomar al detalle cada uno de estos bienes y la información es lo que les sirve a ellos para hacer ya la oferta específica por el peso que el mismo tiene”, indicó.