El TSC auditará uso de maquinaria entregada a las 298 alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) auditará el uso de la maquinaria entregada a las alcaldías para verificar que los equipos se utilicen para los fines establecidos, y que los recursos públicos contribuyan a mejorar las vías de comunicación de los municipios beneficiados.
Ricardo Montes, presidente del TSC, informó que el Poder Ejecutivo solicitó el acompañamiento de la institución para verificar la entrega y uso de los equipos transferidos a los gobiernos municipales.
"Vamos a hacer un control concurrente en la verificación que este equipo se está utilizando de la mejor manera para el fin que se ha hecho la transferencia a las diferentes alcaldías, para que realmente este recurso público se esté valorando, y se esté mejorando las condiciones de las vías de comunicación en los diferentes municipios", manifestó.
El funcionario explicó que el organismo de control dará seguimiento al uso de la maquinaria para comprobar que las alcaldías destinen los bienes a la mejora de los municipios.
Además de la supervisión de los bienes estatales, Montes aseguró que también se verificará la conducta éticas de los alcaldes y servidores públicos tras recibir la maquinaria.
"Estamos validando el tema de propiedad ética a los servidores públicos, garantizando que la población sepa que los servidores están teniendo capacitaciones para el fortaleciendo de los valores del servidor público; ningún servidor público está por encima de la Constitución de la Ley y están para servir al pueblo, porque para eso se les paga", apuntó.
Maquinaria
El Programa de Entrega de Maquinaria Municipal contempla la entrega progresiva de kits de maquinaria a las 298 municipalidades del país.
Durante la primera etapa del proyecto desarrollado el 21 de agosto, 81 alcaldías recibieron 126 máquinas, distribuidas en 58 retroexcavadoras, 51 motoniveladoras y 17 tractores de oruga.
La iniciativa contempla una inversión superior a los 178 millones de dólares —unos 4.800 millones de lempiras—, y la llegada progresiva de entre 2.000 y 2.100 máquinas para fortalecer la capacidad operativa de los gobiernos municipales.
Entre los equipos incluidos en el programa figuran tractores, motoniveladoras, retroexcavadoras, vibro compactadoras, volquetas, tanques de agua, herramientas destinadas a facilitar el mantenimiento y la rehabilitación de caminos productivos, así como la atención de necesidades urgentes en las comunidades.
La maquinaria también permitirá intervenir en zonas vinculadas con la salud, la educación, el comercio y el turismo, mediante la mejora del acceso a lugares que históricamente han enfrentado dificultades de conectividad.
Con las auditorías anunciadas, el TSC dará seguimiento al uso de estos bienes públicos para verificar que las alcaldías beneficiadas los destinados a los objetivos previstos en el programa.