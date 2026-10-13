El TSC auditará uso de maquinaria entregada a las 298 alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.- El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) auditará el uso de la maquinaria entregada a las alcaldías para verificar que los equipos se utilicen para los fines establecidos, y que los recursos públicos contribuyan a mejorar las vías de comunicación de los municipios beneficiados.

Ricardo Montes, presidente del TSC, informó que el Poder Ejecutivo solicitó el acompañamiento de la institución para verificar la entrega y uso de los equipos transferidos a los gobiernos municipales.

"Vamos a hacer un control concurrente en la verificación que este equipo se está utilizando de la mejor manera para el fin que se ha hecho la transferencia a las diferentes alcaldías, para que realmente este recurso público se esté valorando, y se esté mejorando las condiciones de las vías de comunicación en los diferentes municipios", manifestó.

El funcionario explicó que el organismo de control dará seguimiento al uso de la maquinaria para comprobar que las alcaldías destinen los bienes a la mejora de los municipios.