Juzgados Laboral y Contencioso cambian de sede en Tegucigalpa: ¿A dónde se ubicarán?

Tegucigalpa, Honduras.- Los juzgados en materia Laboral y Contencioso administrativo del Poder Judicial comenzaron a ser reubicados a un nueva localidad de Tegucigalpa este viernes 2 de octubre.

La portavoz del Poder Judicial, Esther Duarte, explicó que los órganos jurisdiccionales serán trasladados a un edificio ubicado en la avenida La Paz, donde funcionaban las oficinas de USAID, frente a la antigua Embajada de los Estados Unidos.

De acuerdo a la funcionaria, el movimiento de los órganos judiciales contempló la reubicación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Oficina de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, la Unidad de Programas Especiales, la Unidad de Gestión de Calidad y la Unidad de Apoyo a Comisiones Interinstitucionales de Justicia.

Explicó la medida forma parte de la implementación del Centro de Justicia Laboral y Contencioso Administrativo, y de las acciones previstas por el Poder Judicial para reorganizar las dependencias jurisdiccionales.

"Uno de los principales objetivos de la creación del Centro de Justicia Laboral es concentrar y mejorar las condiciones en las que funcionan las dependencias relacionadas con la justicia laboral y contencioso-administrativa, generando espacios más adecuados para el desarrollo de los procesos judiciales y para la atención de las personas usuarias", aseguró.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además, documentos oficiales del Poder Judicial apuntan que el traslado estará a cargo de varias oficinas de Obras Físicas, Servicios Generales, Administración, Infotecnología, Bienes Nacionales, la Unidad de Programas Especiales (UPE), Unidad de Monitoreo y Seguridad, donde participarán los presidentes de las Cortes de Apelaciones y los coordinadores de los juzgados.