Juzgados Laboral y Contencioso cambian de sede en Tegucigalpa: ¿A dónde se ubicarán?

Tegucigalpa, Honduras.- Los juzgados en materia Laboral y Contencioso administrativo del Poder Judicial comenzaron a ser reubicados a un nueva localidad de Tegucigalpa este viernes 2 de octubre.
La portavoz del Poder Judicial, Esther Duarte, explicó que los órganos jurisdiccionales serán trasladados a un edificio ubicado en la avenida La Paz, donde funcionaban las oficinas de USAID, frente a la antigua Embajada de los Estados Unidos.
De acuerdo a la funcionaria, el movimiento de los órganos judiciales contempló la reubicación de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la Oficina de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, la Unidad de Programas Especiales, la Unidad de Gestión de Calidad y la Unidad de Apoyo a Comisiones Interinstitucionales de Justicia.
Explicó la medida forma parte de la implementación del Centro de Justicia Laboral y Contencioso Administrativo, y de las acciones previstas por el Poder Judicial para reorganizar las dependencias jurisdiccionales.
"Uno de los principales objetivos de la creación del Centro de Justicia Laboral es concentrar y mejorar las condiciones en las que funcionan las dependencias relacionadas con la justicia laboral y contencioso-administrativa, generando espacios más adecuados para el desarrollo de los procesos judiciales y para la atención de las personas usuarias", aseguró.
Además, documentos oficiales del Poder Judicial apuntan que el traslado estará a cargo de varias oficinas de Obras Físicas, Servicios Generales, Administración, Infotecnología, Bienes Nacionales, la Unidad de Programas Especiales (UPE), Unidad de Monitoreo y Seguridad, donde participarán los presidentes de las Cortes de Apelaciones y los coordinadores de los juzgados.
Nuevas fechas
Las autoridades judiciales explicaron que la atención al público en las nuevas instalaciones capitalinas se retomará el 12 de octubre de 2026, por lo que las personas que realizan trámites ante estos órganos judiciales deberán tomar en cuenta el cambio de sede y las fechas establecidas para el traslado.
No obstante, desde el 28 de septiembre, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ya están funcionando en las nuevas instalaciones.
Distribución de dependencias
El nuevo edificio tendrá una distribución por niveles para las diferentes áreas que serán trasladadas.
En el segundo nivel funcionarán el archivo laboral y el archivo contencioso; el tercer nivel estará el Juzgado de lo Laboral, mientras que el cuarto nivel albergará el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
El quinto nivel estará destinado a la Corte de lo Laboral y la Corte de lo Contencioso Administrativo.
La reorganización concentra en el nuevo edificio dependencias que hasta el 12 de octubre, estarán ubicadas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ubicada en las inmediaciones de la colonia Miraflores Sur, sobre el bulevar Kuwait de Tegucigalpa.