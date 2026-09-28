Falta presupuesto para implementar circuitos judiciales contra el terrorismo

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Judicial necesita un aumento de presupuesto para implementar las reformas aprobadas para el funcionamiento nuevos circuitos jurisdiccionales en materia de terrorismo, aseguró este lune el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz.

El pasado 20 de septiembre, el Congreso Nacional anunció la creación de un circuito judicial especializado en materia de terrorismo, con el propósito de nombrar jueces con jurisdicción nacional, magistrados de cortes de apelaciones y fiscales especiales que conozcan exclusivamente estos expedientes complejos.

La medida anunciada también contempla esquemas de protección y seguridad de alto nivel para los funcionarios asignados a estas estructuras.

Sin embargo, para la incorporación de estas nuevas competencias, será necesario asignar recursos para contratar jueces y personal auxiliar, así como para dotar de equipo técnico para atender los casos, dijo Díaz.

Además, señaló que el Estado de Honduras mantiene una deuda cercana a los 1,000 millones de lempiras con el Poder Judicial, situación que explicó, también limita la ejecución de diversos proyectos.

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“Todo lo que significa crear nuevas estructuras de carácter jurisdiccional implica presupuesto para el Poder Judicial, presupuesto que no se tiene, sabemos la precariedad en que se han manejado los presupuestos en los últimos años todavía persiste", dijo.

Continuó: "El Estado nos debe una cantidad cercana a los 1,000 millones de lempiras, lo cual implica que muchos proyectos no puedan ejecutarse tal como quisiera el Poder Judicial”.

Díaz reconoció que el Poder Judicial está obligado a implementar las resoluciones aprobadas, aunque, señaló que hacerlo con los recursos disponibles representaría "una mayor presión para la institución".