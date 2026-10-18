“La era post-Trump ha comenzado”, afirma Mel Zelaya

Tegucigalpa, Honduras.-El expresidente de Honduras, Manuel “Mel” Zelaya Rosales, afirmó que la “era post-Trump ha comenzado” al enviar un mensaje de felicitación al Frente Amplio de Costa Rica por el aniversario de su fundación, en el que reflexionó sobre los desafíos políticos que enfrenta la izquierda latinoamericana. Durante su mensaje compartido en redes sociales, Zelaya envió un saludo a los integrantes, dirigentes, activistas y líderes políticos de esa organización costarricense, a quienes felicitó por las victorias alcanzadas y llamó a mantener sus principios ideológicos. El exmandatario retomó las declaraciones de Rixi Moncada, subcoordinadora de Libre en Honduras, quien planteó que la era post-Trump comenzó durante un seminario del Partido del Trabajo (PT) en México.

Zelaya sostuvo que la izquierda latinoamericana enfrenta un escenario en el que, según su valoración, los sectores de derecha buscan recuperar o mantener el poder mediante diferentes mecanismos políticos y tecnológicos. “Ellos volvieron a tomar las armas, volvieron a usar la guerra, los misiles, la trampa, los fraudes”, manifestó el expresidente al referirse a lo que considera una radicalización de la derecha en la región. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su mensaje, también mencionó el uso de la inteligencia artificial y los robots entre las herramientas que, a su juicio, forman parte de las nuevas dinámicas que inciden en las disputas por el poder político en América Latina. Zelaya recordó las revoluciones bolchevique, china, vietnamita, cubana y sandinista, y señaló que los movimientos de izquierda evolucionaron desde la lucha armada hacia la participación electoral como una vía para alcanzar el poder y promover transformaciones sociales.

Asimismo, mencionó a dirigentes y gobiernos latinoamericanos como Hugo Chávez, Rafael Correa, Luiz Inácio Lula da Silva y los Kirchner, a quienes vinculó con las distintas etapas de crecimiento electoral de la izquierda en la región.

Mel Zelaya llama al Frente Amplio a defender sus ideas