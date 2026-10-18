CSJ aún no define presupuesto para juzgados especializados en femicidios

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no define el presupuesto para poner en funcionamiento los juzgados especializados en femicidios, pese a que el Congreso Nacional aprobó su creación en junio de 2026. El magistrado de la CSJ, Mario Díaz, explicó que el pleno de magistrados debe abordar la creación de los órganos jurisdiccionales, aunque advirtió que las limitaciones presupuestarias podrían dificultar su implementación y afectar la capacidad institucional para brindar una atención especializada. “No hemos tocado el tema de los juzgados especializados, pero es un asunto que debe ser resuelto por el pleno. No nos oponemos a crear jurisdicciones especiales siempre cuando sea necesaria para el impartimiento de justicia”, manifestó. Díaz señaló que, ante la falta de recursos suficientes, el Poder Judicial tendría que realizar ajustes internos para habilitar los nuevos juzgados, sin embargo, consideró que lo ideal sería que el Congreso Nacional asignara un presupuesto adicional para garantizar su funcionamiento.

Respaldo

Ante la creación de los circuitos especializados, el presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Guillermo López Lone, respaldó la creación de los juzgados especializados y señaló que estas instancias permitirán concentrar el conocimiento de los casos de femicidio en órganos con preparación específica para atenderlos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El representante de la AJD también destacó la importancia de fortalecer la formación de los jueces que conocerán estos procesos. No obstante, explicó que, tras la aprobación de las reformas al Código Penal, el siguiente paso consiste en garantizar las condiciones necesarias para que los nuevos órganos jurisdiccionales comiencen a funcionar.

¿Qué establecen las reformas?