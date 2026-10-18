Educación reporta el 96% del presupuesto de Matrícula Gratis ejecutado, pero escuelas no han recibido dinero

Tegucigalpa, Honduras.- A poco más de un mes para que finalice el año escolar, las autoridades de los centros educativos a nivel nacional siguen a la espera de que la Secretaría de Educación (Seduc) les transfiera los fondos correspondientes al programa de Matrícula Gratis. Aunque los directores de los centros aseguran que no se han transferido los recursos, el informe de ejecución del presupuesto de egresos de la institución refleja que el 96.33% de los recursos asignados a ese programa ya fue ejecutado. El documento que conoció EL HERALDO y que se encuentra en el portal de transparencia de la Seduc detalla que el Programa de Matrícula Gratis tiene asignado 700 millones de lempiras. De esa cifra, unos L674.28 millones aparecen registrados como ejecutados, eso equivale al 96.33% de ese renglón presupuestario. El documento indica que el saldo disponible reportado hasta el 16 de septiembre es de L25.7 millones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Mientras las cifras oficiales reflejan que la mayor parte de los recursos ya fueron ejecutados, directores de centros educativos y representantes del magisterio sostienen que el dinero todavía no ha llegado a las escuelas y colegios del país para atender las necesidades de los estudiantes. Ante eso los docentes plantean interrogantes sobre el destino de los recursos y la etapa del proceso en la que se encuentran los fondos destinados a beneficiar a los centros educativos públicos. Joel Navarrete, exdirigente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), aseguró que los establecimientos educativos continúan sin recibir el dinero correspondiente al programa. "Salvo que hayan hecho una inversión bajo ese renglón presupuestario, pero a los centros educativos no se les ha entregado nada", manifestó. El exdirigente magisterial cuestionó que el sistema registre una ejecución superior al 96% cuando los directores de los distintos centros escolares siguen esperando los recursos contemplados para atender sus necesidades. El profesor Gerardo Solano, quien es dirigente magisterial del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh) manifestó que solo existe un oficio que se giró el 12 de octubre en el que señala la acreditación del Programa Matrícula Gratuita a través para los niveles de prebásica, básica y media. El documento detalla que se está llevando a cabo formalmente el pago de la primera planilla del Programa, a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

"Pero inicio de el desembolso nada. Solo es un listado que tienen con algunos centros educativos", dijo. Maestros de varios departamentos señalan que están esperando desde hace meses que la Seduc transfiera el dinero. "Esperando nos tienen nosotros ya tenemos el proyecto que vamos a hacer ya está la contraparte de los padres y la alcaldía solo falta eso para hacerlo", dijo una maestra de la zona oriental del país. "Todo el año se han pasado solo solicitando información por cucharadas. Ese es un presupuesto que ya estaba para ser liquidado", expresó la profesora Jenny Sánchez. El presupuesto de 700 millones de lempiras destinado al Programa de Matrícula Gratis fue aprobado en el presupuesto de la Seduc y sería distribuido entre los niveles de prebásica, básica y media, con el propósito de atender las necesidades de los centros educativos públicos. La planificación presupuestaria contemplaba inicialmente L72 millones para prebásica, L482 millones para básica y L146 millones para educación media.