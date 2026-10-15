Viceministro de Salud llama a médicos a reincorporarse a sus labores tras semanas en paro

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de Salud, Eduardo Midence, hace un llamado al gremio médico a que se incorporen a sus labores, luego de 39 días de paro de labores exigiendo el pago de salarios atrasados En comparecencia en Casa Presidencial, el viceministro dijo: "hemos estado esta última semana en diferentes contextos y en la especial con el Colegio Médico". "3,092 niños y niñas no han recibido las atenciones pediátricas donde los médicos han dicho que no debido a que están atendiendo las directrices del Colegio Médico", destacó Midence.

Destacó que hasta el día de hoy el 97% de los médicos están pagados, por lo que "les hacemos el llamado a que se incorporen a sus labores". "Es nuestro deber ciudadano hacer el llamado para que se incorporen a sus labores", reiteró el viceministro de Salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto a las Unidades Médicas, manifestó que siguen desplazándose a las comunidades para atender a la población.

"La junta directiva del Colegio Médico ha hecho un llamado a detener las actividades, por lo que estas Unidades Médicas son una alternativa en materia de salud", destacó el funcionario. Recordó que el presidente Nasry Asfura viajará a Estados Unidos para conocer equipos tecnológicos de última generación para detectar el cáncer y busca fortalecer las capacidades para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad.

Suspención de labores