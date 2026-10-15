Viceministro de Salud llama a médicos a reincorporarse a sus labores tras semanas en paro

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de Salud, Eduardo Midence, hace un llamado al gremio médico a que se incorporen a sus labores, luego de 39 días de paro de labores exigiendo el pago de salarios atrasados
En comparecencia en Casa Presidencial, el viceministro dijo: "hemos estado esta última semana en diferentes contextos y en la especial con el Colegio Médico".
"3,092 niños y niñas no han recibido las atenciones pediátricas donde los médicos han dicho que no debido a que están atendiendo las directrices del Colegio Médico", destacó Midence.
Destacó que hasta el día de hoy el 97% de los médicos están pagados, por lo que "les hacemos el llamado a que se incorporen a sus labores".
"Es nuestro deber ciudadano hacer el llamado para que se incorporen a sus labores", reiteró el viceministro de Salud.
En cuanto a las Unidades Médicas, manifestó que siguen desplazándose a las comunidades para atender a la población.
"La junta directiva del Colegio Médico ha hecho un llamado a detener las actividades, por lo que estas Unidades Médicas son una alternativa en materia de salud", destacó el funcionario.
Recordó que el presidente Nasry Asfura viajará a Estados Unidos para conocer equipos tecnológicos de última generación para detectar el cáncer y busca fortalecer las capacidades para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad.
Suspención de labores
El Colegio Médico de Honduras (CMH) exige el pago de salarios atrasados a sus agremiados, luego de varios meses de atención a pacientes sin recibir su cuota mensual correspondiente.
Aunque, la Secretaría de Salud sostiene que han avanzado en la regularización de los salarios pendientes y buscan una salida negociada con el gremio médico, entre 200 y 250 profesionales están pendientes de recibir sus pagos.
El subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, y autoridades del gobierno afirman que se ha cumplido con el 95% al 96% de las obligaciones salariales de los galenos.