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Viceministro de Salud llama a médicos a reincorporarse a sus labores tras semanas en paro

Eduardo Midence instó al gremio médico a retomar sus funciones y señaló que el personal de las Unidades Médicas continúa desplazándose a las comunidades

  • Actualizado: 15 de octubre de 2026 a las 12:45
Viceministro de Salud llama a médicos a reincorporarse a sus labores tras semanas en paro

Las asambleas informativas comenzaron como una medida de presión del Colegio Médico de Honduras.

 Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de Salud, Eduardo Midence, hace un llamado al gremio médico a que se incorporen a sus labores, luego de 39 días de paro de labores exigiendo el pago de salarios atrasados

En comparecencia en Casa Presidencial, el viceministro dijo: "hemos estado esta última semana en diferentes contextos y en la especial con el Colegio Médico".

"3,092 niños y niñas no han recibido las atenciones pediátricas donde los médicos han dicho que no debido a que están atendiendo las directrices del Colegio Médico", destacó Midence.

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Destacó que hasta el día de hoy el 97% de los médicos están pagados, por lo que "les hacemos el llamado a que se incorporen a sus labores".

"Es nuestro deber ciudadano hacer el llamado para que se incorporen a sus labores", reiteró el viceministro de Salud.

En cuanto a las Unidades Médicas, manifestó que siguen desplazándose a las comunidades para atender a la población.

Viceministro de Salud llama a médicos a reincorporarse a sus labores tras semanas en paro
(Foto: Agustín Lagos| EL HERALDO )

"La junta directiva del Colegio Médico ha hecho un llamado a detener las actividades, por lo que estas Unidades Médicas son una alternativa en materia de salud", destacó el funcionario.

Recordó que el presidente Nasry Asfura viajará a Estados Unidos para conocer equipos tecnológicos de última generación para detectar el cáncer y busca fortalecer las capacidades para el diagnóstico oportuno de esta enfermedad.

Suspención de labores

El Colegio Médico de Honduras (CMH) exige el pago de salarios atrasados a sus agremiados, luego de varios meses de atención a pacientes sin recibir su cuota mensual correspondiente.

Aunque, la Secretaría de Salud sostiene que han avanzado en la regularización de los salarios pendientes y buscan una salida negociada con el gremio médico, entre 200 y 250 profesionales están pendientes de recibir sus pagos.

El subsecretario de Salud, José Miguel Castillo, y autoridades del gobierno afirman que se ha cumplido con el 95% al 96% de las obligaciones salariales de los galenos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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