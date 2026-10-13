Médicos no dan tregua y convocan a nuevas asambleas informativas a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos no dan tregua y siguen paralizando las atenciones en los principales hospitales y centros asistenciales del país, pese a que las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) aseguran que se le adeuda pago únicamente al 4% de los galenos. Para este miércoles el Colegio Médico de Honduras (CMH) convocó a sus afiliados a una nueva jornada de asambleas informativas a nivel nacional, para exigir a la Sesal el pago de salarios atrasados a varios de sus compañeros. Estas acciones mantienen sin atención médica a miles de hondureños que utilizan los servicios que brinda el sistema sanitario público. Ante la continuidad del conflicto, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó que convocaron a las autoridades del CMH a una mesa técnica para este miércoles, con el propósito de revisar los casos pendientes y avanzar en una solución.

El funcionario aseguró que la institución trabaja en la revisión de expedientes y en la coordinación con otras dependencias del Estado para completar los trámites administrativos que mantienen retrasados algunos salarios. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Castillo detalló que su secretaría cuenta con 6,916 médicos a nivel nacional, de los cuales 5,388 tienen estatus de permanentes, equivalentes al 78% del total. Explicó que las autoridades cruzaron la información con la Secretaría de Finanzas y las cuentas bancarias de los médicos para verificar que los depósitos correspondientes a este grupo se hayan efectuado. Según el subsecretario, estos profesionales reciben sus salarios al día; sin embargo, los principales obstáculos se concentran en los médicos que trabajan bajo interinatos y contratos, cuyos expedientes presentan problemas administrativos que han impedido completar los pagos. En el caso de los médicos interinos, Castillo informó que la Sesal tiene 365 médicos bajo esta modalidad.

Según explicó, parte de los retrasos se debe a licencias que no quedaron debidamente firmadas durante el año anterior, lo que dificultó completar la documentación requerida para tramitar los salarios. Los meses adeudados a esos médicos, varía según cada profesional, algunos han recibido seis meses de pago y tienen tres pendientes, mientras que otros han cobrado tres meses y todavía esperan el pago de seis, aseguró. "Si ya les pagamos un mes o dos meses, ya están documentados, eventualmente les va a ir saliendo su salario", manifestó Castillo. En cuanto a los médicos por contrato, indicó que hay 1,158 profesionales, cuyos contratos suelen fraccionarse por períodos debido a cuestiones presupuestarias y deben pasar por procesos de renovación. De ese grupo, el subsecretario señaló que 273 médicos tienen pagos pendientes.