Tegucigalpa, Honduras.-Cinco de las nueve personas que murieron en el accidente ocurrido en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, ya fueron identificadas. Los cuerpos de socorro que se encuentran en el lugar han logrado identificar a cuatro hombres y una mujer, cuyas edades oscilan entre los 58 y 62 años, a excepción de una de las víctimas cuya edad no ha sido precisada.

Los nombres de las primeras cinco víctimas mortales identificadas son: -Germán Arnaldo Orellana Lobo, de 58 años.

-Roberto Otoniel Bueso Reyes, de 61 años.

-José Edy Sáenz Cerrato, de 62 años.

-Ana María Velásquez, de 60 años.

-Kenia Vásquez Díaz, edad no especificada. Dos de ellos son el conductor y el ayudante de la unidad que cayó en la hondonada por un fatal impacto con una camioneta negra. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hasta las 3:30 de la tarde este sábado -28 de noviembre- no se han brindado más detalles de los nombres de los demás fallecidos.

Heridos en accidente

El accidente dejó además 28 personas heridas, quienes fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales en Comayagua y la capital. Entre las personas lesionadas que fueron identificadas y reciben atención médica en el Hospital Santa Teresa, en Comayagua, se encuentran: -Ana Isabel Sepeda, de 57 años.

-Ramón Zapata Díaz, de 63 años.

-María Yaquelin Pérez Pérez, de 30 años.

-Noé Isabel Grecia Turcios, de 66 años.

-María Teresa, de 56 años.

-Yessica Bautista, de 22 años. Los diagnósticos preliminares reportan heridas en la cabeza y el rostro, dolor en la región lumbar y posibles fracturas. Los pacientes permanecen bajo atención médica debido a las lesiones sufridas durante el percance vial.