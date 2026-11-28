Tegucigalpa, Honduras.-Seis de las 28 personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito ocurrido en la Cuesta de la Virgen fueron identificadas y reciben atención médica en el Hospital Santa Teresa, en Comayagua. El percance vial dejó nueve personas fallecidas y otras 28 lesionadas, según declaraciones del Capitán Josué García, de cuerpo de Bomberos de Comayagua, varias de las cuales fueron trasladadas al centro asistencial para recibir atención de emergencia.

Entre los pacientes identificados se encuentran: -Ana Isabel Zepeda, de 57 años.

-Ramón Zapata Díaz, de 63.

-María Yaquelin Pérez Pérez, de 30 años.

-Noé Isabel Grecia Turcios, de 66 años.

-María Teresa, de 56 años.

-Yessica Bautista, de 22 años. De acuerdo con los diagnósticos preliminares, los pacientes presentan heridas en la cabeza y el rostro, dolor en la región lumbar y posibles fracturas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los seis lesionados permanecen bajo atención médica en el Hospital Santa Teresa, donde reciben asistencia por las heridas que sufrieron durante el accidente.