Tegucigalpa, Honduras.-Seis de las 28 personas que resultaron heridas en el accidente de tránsito ocurrido en la Cuesta de la Virgen fueron identificadas y reciben atención médica en el Hospital Santa Teresa, en Comayagua.
El percance vial dejó nueve personas fallecidas y otras 28 lesionadas, según declaraciones del Capitán Josué García, de cuerpo de Bomberos de Comayagua, varias de las cuales fueron trasladadas al centro asistencial para recibir atención de emergencia.
Entre los pacientes identificados se encuentran:
-Ana Isabel Zepeda, de 57 años.
-Ramón Zapata Díaz, de 63.
-María Yaquelin Pérez Pérez, de 30 años.
-Noé Isabel Grecia Turcios, de 66 años.
-María Teresa, de 56 años.
-Yessica Bautista, de 22 años.
De acuerdo con los diagnósticos preliminares, los pacientes presentan heridas en la cabeza y el rostro, dolor en la región lumbar y posibles fracturas.
Los seis lesionados permanecen bajo atención médica en el Hospital Santa Teresa, donde reciben asistencia por las heridas que sufrieron durante el accidente.
Entretanto, las autoridades del Hospital Escuela, en la capital de Honduras, informaron que dos personas procedentes del accidente ingresaron la mañana de este sábado tras ser trasladadas desde Comayagua.
Uno de ellos fue indentificado como Wilmer Vásquez Villanueva, de 27 años, quien tiene un politraumatismo y se encuentra estable.
De igual manera, la otra persona atendida en el primer centro asistencial de Honduras se trata de Marjorie Vásquez Inestroza, una menor de 16 años, quien presenta un traumatismo encefalocraneano abierto y, según los detalles médicos, su estado es delicado, y está bajo monitoreo constante.
Asimismo, entre los heridos figura Julio César Zelaya Rosales, hermano del alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, quien confirmó a través de sus redes sociales que su hermano también está herido, aunque fuera de peligro.
"Gracias a Dios se encuentra con vida", manifestó el edil capitalino, quien no especificó hacia que centro médico fue trasladado su pariente.