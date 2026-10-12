Denuncian ante al Ministerio Público a médicos que continúan en paro de labores

Tegucigalpa, Honduras.- Una denuncia en contra de los médicos que continúan en asambleas informativas fue presentada este 12 de octubre ante el Ministerio Público (MP). La denuncia fue interpuesta por Santos Augusto Funes con acompañamiento del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia (OBLADHED). Funes argumenta en el escrito que los médicos han cometido los delitos de violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones en contra de él y del pueblo hondureño en general.

El sistema de salud público de Honduras cumplió este 12 de octubre un total de 35 días de paro de labores sin una fecha clara para reanudar las consultas y citas médicas especializadas. La suspensión, encabezada por el gremio médico desde el 7 de septiembre, mantiene la atención concentrada en las áreas de emergencia y ha dejado alrededor de 20,000 pacientes sin consulta y unas 3,000 operaciones pospuestas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Denuncia

El motivo de la presente actuación es en virtud de nuestra condición de representantes del Observatorio Latinoamericano para los Derechos Humanos y la Democracia (OBLADHED), organización que está acompañando con asistencia legal al ciudadano Santos Augusto Funes, con DNI: 0611-1958-00424, y para remitirle copia de la denuncia que fue presentada en fecha 29 del mes de septiembre del año 2026 ante la Fiscalía, en contra de algunos de los médicos empleados públicos que desde hace semanas han paralizado los servicios y consultas en el sistema de salud pública; argumentando, según lo han manifestado a través de los medios de comunicación, en virtud de luchas laborales, económicas, gremiales y personales. Quienes, además de violar los derechos humanos del denunciante y de millones de ciudadanos pobres, también por suponerlos responsables de los delitos de violación de los derechos humanos, abuso de autoridad y abandono de funciones, del ciudadano antes mencionado y de más de nueve y medio millones (9,500,000), que por su situación económica dependen del sistema de salud pública para poder resolver los problemas relacionados con su salud.

En virtud de lo anterior, acudimos a usted para ponerlo en conocimiento de la presentación de esta denuncia, que fue tramitada primero ante el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos (CONADEH), quien remitió al ciudadano ante el Ministerio Público, quien a su vez ya presentó la denuncia respectiva, la cual se encuentra en análisis en el módulo de recepción de denuncias, para que usted personalmente le dé seguimiento y que la misma siga su curso legal y a la vez que interponga sus buenos oficios para que se hagan las diligencias e investigaciones preliminares pertinentes. Y, de encontrarse responsables, se proceda a individualizar las acciones contra de quienes han violado las leyes, los tratados y convenciones internacionales, y causado tanto daño a la salud pública y a la economía de millones de hondureños.