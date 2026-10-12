Unas 70 enfermeras profesionales esperan ser recontratadas por el Ministerio de Salud

"Estaríamos esperando en esta semana. No puede pasar de esta semana la siguiente reunión", manifestó Benítez, quien explicó que el gremio está actualizando los registros para determinar cuántas profesionales han sido recontratadas y cuántas continúan sin una respuesta.

La presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras, Julia Benítez, informó que esperan que las autoridades sanitarias les convoquen para esta semana.

Tegucigalpa, Honduras.- Las enfermeras profesionales continúan a la espera de que el Gobierno las convoque a una nueva reunión para resolver la situación laboral de unas 70 compañeras que permanecen pendientes de recontratación.

Inicialmente eran alrededor de 80 las enfermeras que esperaban regresar a sus puestos de trabajo, pero varias han sido recontratadas durante las últimas semanas, por lo que estiman que quedan unas 70 pendientes de resolver su situación.

El pasado 3 de octubre, el Colegio de Enfermeras había dado plazo al Gobierno hasta este lunes 12 de octubre para agilizar las recontrataciones. Sin embargo, el gremio no fue llamado este día, por lo que esperan que se haga una nueva convocatoria.

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Además de la recontratación de las profesionales despedidas, el colegio solicita que se revise la situación de otras 11 enfermeras que ya contaban con acuerdos de nombramiento, pero que tampoco han logrado resolver su incorporación al sistema sanitario.

El gremio también pide que las autoridades valoren su regreso, ya sea mediante sus plazas o a través de otra modalidad de contratación.

A las demandas laborales se suma el retraso en el pago de salarios de algunas enfermeras que, según la dirigente, llevan nueve meses sin recibir su remuneración, pese a que continúan trabajando bajo la modalidad de contrato o interinato.

"Son como aproximadamente 35 que no les han pagado desde el mes de enero", expresó Benítez, al señalar que existen dificultades administrativas y expedientes incompletos que han impedido procesar algunos pagos.

La problemática de las enfermeras profesionales se arrastra desde los primeros meses de este año; en marzo, el gremio denunció despidos de trabajadoras con entre tres y cinco años de servicio y anunció posibles asambleas informativas para exigir una revisión de los casos.

En abril, tras acercamientos con la Secretaría de Salud (Sesal), las partes alcanzaron acuerdos para atender las demandas y el colegio suspendió las medidas de presión que tenía previstas.