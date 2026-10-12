EE UU ubica a Honduras en el Nivel 2 en Informe sobre Trata de Personas

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se encuentra en el Nivel 2 del Informe sobre Trata de Personas de 2026, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El informe incluye a los países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con las normas mínimas establecidas en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de Estados Unidos, pero reconoce que realizan esfuerzos significativos para cumplirlas.

Que Honduras se ubique en el Nivel 2 es una buena calificación, pero significa que el país no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, aunque realiza esfuerzos para alcanzar esos parámetros.

El documento evalúa las medidas adoptadas por cada país en materia de prevención, protección de las víctimas, investigación y persecución de los responsables de este delito.