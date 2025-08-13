EE UU señala que Honduras sigue sufriendo violaciones a DD HH y amenazas a la libertad de expresión

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno de Estados Unidos señaló que Honduras no ha tenido "cambios significativos" en materia de Derechos Humanos y en velar por la libertad de expresión, de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según el informe de país sobre prácticas de Derechos Humanos 2024, Honduras sigue padeciendo de arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como "graves restricciones" a la libertad de expresión y de prensa, resaltando que ha habido personal de medios de comunicación víctimas de amenazas.

El documento indica que gran parte de crímenes como la extorsión, homicidios, trata de personas, secuestro, intimidación y otros son perpetrados por pandillas y grupos criminales. "El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada", destacó. También consideró que el gobierno hondureño "adoptó" medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero aun así debe enfrentar obstáculos como la falta de recursos en el sistema judicial, corrupción e interferencia por intereses políticos.

Libertad de prensa

El informe recopiló que algunos medios de comunicación reportaron que eran excluidos de eventos oficialistas y que se les impedía poder tener ingresos publicitarios con el gobierno "por su presunta cobertura periodística antigubernamental". También resaltó que "altos representantes del gobierno criticaron a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios percibidos como críticos con el gobierno".

Desafíos en derechos laborales

El informe también se pronuncia por la situación de los derechos laborales en Honduras, subrayando que no se ha aplicado la ley de manera eficaz. Algunos de los atropellos plasmados es que "en algunas industrias, como la agricultura, el servicio doméstico y la seguridad, los empleadores no respetaban los derechos de maternidad ni pagaban el salario mínimo, las horas extra ni las vacaciones".

Igualmente, menciona que los trabajadores agrícolas, llegan a ser sancionados por tomar días libres en sus días legalmente autorizados. Otra problemática es que en algunos sectores no se paga el salario mínimo de forma consistente.

Otro aspecto que ha afectado en materia laboral es la intervención gubernamental en las actividades sindicales, incluyendo ignorar o suspender acuerdos colectivos y despedir a miembros y líderes sindicales.

Abusos de las fuerzas de seguridad