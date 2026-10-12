Adán Fúnez enfrentará juicio oral y público por el asesinato de Juan López

San Pedro Sula, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción decretó auto de apertura a juicio oral y público contra Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa acusado por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López en septiembre de 2024.

La resolución se dio a conocer tras concluir la audiencia preliminar contra Fúnez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, señalados como los autores intelectuales del crimen.

A los tres se les acusa por el delito de asesinato y asociación para delinquir, y su juicio se realizará en el Tribunal de Sentencia correspondiente con sede en Tegucigalpa. Aún no se ha detallado la fecha en la que iniciaría esta etapa judicial.