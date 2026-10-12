Adán Fúnez enfrentará juicio oral y público por el asesinato de Juan López

San Pedro Sula, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción decretó auto de apertura a juicio oral y público contra Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa acusado por el asesinato del ambientalista Juan Antonio López en septiembre de 2024.
La resolución se dio a conocer tras concluir la audiencia preliminar contra Fúnez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, señalados como los autores intelectuales del crimen.
A los tres se les acusa por el delito de asesinato y asociación para delinquir, y su juicio se realizará en el Tribunal de Sentencia correspondiente con sede en Tegucigalpa. Aún no se ha detallado la fecha en la que iniciaría esta etapa judicial.
Actualmente el exedil se encuentra bajo la medida de arresto domiciliario, mientras que Gallegos y Méndez están recluidos bajo prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional de Támara en el valle de Amarateca, Francisco Morazán.
Juan López fue asesinado en la noche del 14 de septiembre de 2024 en la colonia Fabio Ochoa. López salió de la iglesia San Antonio de Padua y entró a su camioneta, pero sujetos armados llegaron y le dispararon en varias ocasiones.
Además de ser un defensor del medioambiente, López era regidor de la municipalidad de Tocoa e integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP). Se opuso a proyectos extractivistas que amenazaban a los recursos naturales, tales como el proyecto minero encabezado por Inversiones Los Pinares y Ecotek.
Debido a su rol en defensa del ambiente, la vida de López corría alto peligro, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras otorgarle medidas de protección. De acuerdo a información exclusiva obtenida por EL HERALDO, Fúnez habría ofrecido 200,000 lempiras para que le quitaran la vida al ambientalista.
A más de dos años de este crimen, diversas organizaciones nacionales e internacionales han clamado por justicia y exhortan que el caso no quede en la impunidad.