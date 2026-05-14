200 mil lempiras ofreció Adán Fúnez por asesinato de Juan López, según testigo

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público sostiene que el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, habría ofrecido alrededor de 200 mil lempiras para ordenar el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, de acuerdo con la declaración de un testigo protegido incorporada en el requerimiento fiscal presentado contra el exedil, al cual tuvo acceso exclusivo EL HERALDO. Esa declaración forma parte de las pruebas que la Fiscalía prevé exponer durante la audiencia inicial programada para el viernes 15 de mayo, en la que buscará que continúe el proceso penal contra Fúnez por los delitos de asesinato y asociación para delinquir. Fúnez fue capturado la mañana del martes 12 de mayo en su vivienda en Tocoa, Colón, durante un operativo en el que también fueron detenidos Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. Según las autoridades, los tres habrían participado como autores intelectuales del crimen. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, personas vinculadas al entonces alcalde se habrían organizado para planificar el asesinato del activista y contratar a sicarios para ejecutarlo. Juan Antonio López fue asesinado la noche del 14 de septiembre de 2024, después de asistir a una actividad religiosa en la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa.

Declaración clave

Por este delito, las autoridades detuvieron en octubre de 2024 a Óscar Alexis Guardado Alvarenga, supuestamente el sicario que asesinó a López, y a Lenín Adonis Cruz Munguía y Daniel Antonio Juárez Torres, quienes le habrían facilitado la motocicleta que Guardado Alvarenga usó para desplazarse y huir tras el homicidio. Un testigo protegido, citado en el requerimiento fiscal, afirmó que escuchó en uno de los cuartos de la casa de Guardado Alvarenga una conversación en la que este último le manifestaba a otra persona que Ramos Gallegos le ofrecía dinero para asesinar al defensor del medio ambiente. El trabajo lo financiaría el entonces alcalde, Adán Fúnez, por un monto de 200 mil lempiras. Esta cantidad sería dividida entre tres personas, otorgando a cada uno 60 mil lempiras, indica el documento. Los involucrados fijaron el 14 de septiembre de 2024 como la fecha del crimen, tal y como finalmente sucedió. En el expediente se señala que, en ese momento, Guardado Alvarenga era el colaborador más cercano de Ramos Gallegos, a quien apoyaba en actividades ilícitas, junto a Juárez Torres.

Durante la audiencia inicial, los fiscales demostrarán la relación y comunicaciones que tenían los acusados que participaron directamente en el asesinato del ambientalista y regidor, así como las conexiones con los allegados al exedil, quienes fueron detenidos el 12 de mayo. La Fiscalía sostiene que Ramos Gallegos mantenía comunicación con Méndez, quien fue contratista de la municipalidad de Tocoa en la administración de Fúnez y ejerció como defensor público de la instalación de la planta térmica EcoteK, un proyecto de minería y energía al que se oponía López. A su vez, Méndez se comunicaba con el entonces alcalde y la Fiscalía asegura que fue la persona que contactó a Ramos Gallegos para reunirse en agosto de 2024. Estos dos le mostraron fotografías de López a Guardado Alvarenga, indica el Ministerio Público. Además de la declaración clave del testigo protegido, la Fiscalía presentará en la audiencia inicial el dictamen de autopsia de López —a quien el asesino a sueldo le provocó cinco heridas de bala—, actas de allanamientos, el informe de la motocicleta decomisada a los perpetradores —a la que le quitaron una calcomanía para evitar sospechas— y otras pruebas para demostrar el rol que tuvo cada uno de los acusados.

" La Policía Nacional no va a inventar y, junto con los fiscales del Ministerio Público, ha logrado sustentar las pruebas” Rolando Ponce, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)

Cambio

Desde el comienzo del juicio penal, los acusados emitieron su declaración en la vía administrativa; es decir, ante los agentes de investigación. Fuentes cercanas al caso confirmaron a EL HERALDO que en ese momento los imputados estaban dispuestos a proporcionar más detalles en la audiencia de declaración del imputado ante el juez de jurisdicción nacional. "Los acusados estaban dispuestos a declarar que les habían pagado 60 mil lempiras a cada uno y dar detalles de quiénes los habían contratado y también afirmaban no tener dinero para pagar abogado", indicó un informante a este medio. Sin embargo, “extrañamente les enviaron una abogada de Tegucigalpa que los convenció de representarlos en esa audiencia de imputado, así como en la inicial, en las que les decretaron la prisión preventiva”, afirmó la fuente.

" Soy inocente de lo que me acusan. El tiempo dirá que no debo nada" Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa