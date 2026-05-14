200 mil lempiras ofreció Adán Fúnez por asesinato de Juan López, según testigo

Durante la audiencia inicial, los fiscales demostrarán la relación y comunicaciones que tenían los acusados que participaron directamente en el asesinato del ambientalista y regidor, así como las conexiones con los allegados al exedil, quienes fueron detenidos el 12 de mayo.La Fiscalía sostiene que Ramos Gallegos mantenía comunicación con Méndez, quien fue contratista de la municipalidad de Tocoa en la administración de Fúnez y ejerció como defensor público de la instalación de la planta térmica EcoteK, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/por-que-habrian-matado-juan-lopez-segun-policia-nacional-IB30578088" target="_blank">un proyecto de minería y energía al que se oponía López</a>.A su vez, Méndez se comunicaba con el entonces alcalde y la Fiscalía asegura que fue la persona que contactó a Ramos Gallegos para reunirse en agosto de 2024. Estos dos le mostraron fotografías de López a Guardado Alvarenga, indica el Ministerio Público.Además de la declaración clave del testigo protegido, la Fiscalía presentará en la audiencia inicial el dictamen de autopsia de López —a quien el asesino a sueldo le provocó cinco heridas de bala—, actas de allanamientos, el informe de la motocicleta decomisada a los perpetradores —a la que le quitaron una calcomanía para evitar sospechas— y otras pruebas para demostrar el rol que tuvo cada uno de los acusados.