Acribillan a jueza Lady Pachar en Ecuador: tenía escoltas, pero iba sola al gimnasio

La jueza Lady Pachar murió acribillada por sicarios que se conducían en una motocicleta el pasado martes 12 de mayo, cuando salía de un gimnasio en la ciudad de Machala, Ecuador. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado al país.
El ataque ocurrió en medio del estado de excepción que el presidente Daniel Noboa había decretado para combatir al crimen organizado.
Pese al contexto de alerta máxima, la magistrada se movilizaba sola en su vehículo cuando fue interceptada por los sicarios, quienes le dispararon en múltiples ocasiones.
Lady Pachar contaba con dos escoltas asignados por las autoridades, precisamente porque ya había recibido amenazas vinculadas a su trabajo en los tribunales. Sin embargo, al momento del atentado, ninguno de los agentes de seguridad estaba con ella.
Machala, la ciudad donde ocurrió el asesinato, se ubica cerca de la frontera entre Ecuador y Perú, una de las zonas más golpeadas por la violencia ligada al narcotráfico en el país
La Policía de Machala confirmó que la magistrada venía siendo objeto de amenazas relacionadas con su labor judicial.
Una fuente policial citada por la agencia AFP señaló que una de las principales hipótesis del caso apunta a una posible represalia por la liberación de integrantes de una estructura criminal. Las autoridades, sin embargo, mantienen abierta la investigación para no descartar otras líneas.
El Consejo de la Judicatura de Ecuador no tardó en pronunciarse. El organismo condenó el asesinato y lo calificó como "un grave ataque contra la justicia y el Estado de derecho", en un comunicado que reflejó la conmoción que el crimen generó dentro del sistema judicial ecuatoriano.
Las investigaciones avanzan para identificar y capturar a los responsables del crimen.
Mientras tanto, familiares y amigos de la jueza se encuentran devastados por la irreparable pérdida, así lo han dejado entrever en medios locales y redes sociales.