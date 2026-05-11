Crimen conmociona a Brasil: policía asesinó a su esposa horas después de casarse

Daniel Barbosa Marinho mató a su esposa apenas unas horas después de haberse casado con ella. Aquí los detalles del crimen que ha conmocionado a Brasil.
La víctima fue identificada como Nájylla Duenas Nascimento, de 34 años, quien contrajo matrimonio civil con el agresor durante la mañana del sábado 9 de mayo en Campinas, São Paulo, Brasil.
Según reportes de medios brasileños, tras la ceremonia la pareja sostuvo una fuerte discusión dentro de la vivienda donde residían.
En medio de la pelea, el hombre de 55 años tomó su arma de servicio y disparó contra su esposa antes de abandonar la escena del crimen.
Testigos aseguraron que, después de huir inicialmente, el oficial regresó nuevamente a la residencia y realizó más disparos contra la mujer.
La víctima recibió asistencia médica por parte del Servicio de Atención Móvil Urgente (Samu), pero debido a la gravedad de las heridas perdió la vida poco tiempo después.
Nájylla deja tres hijos de una relación anterior: dos adolescentes de 15 y 12 años, así como un niño de ocho años, quienes presuntamente habrían presenciado el ataque.
Tras cometer el crimen, el propio Daniel Barbosa Marinho llamó a la Guardia Municipal para informar sobre lo ocurrido, por lo que posteriormente fue detenido por las autoridades.
Las autoridades judiciales ordenaron prisión preventiva en contra del agente mientras continúan avanzando las investigaciones del caso.
Por su parte, la Guardia Municipal de Campinas lamentó profundamente el hecho y reiteró su compromiso de combatir cualquier forma de violencia, además de asegurar que colaborará plenamente con la Policía Civil en el proceso investigativo.