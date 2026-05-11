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Crimen conmociona a Brasil: policía asesinó a su esposa horas después de casarse

Daniel Barbosa Marinho, un oficial de la Guardia Municipal, fue arrestado luego de asesinar a tiros a su esposa pocas horas después de haberse casado. Aquí los detalles del caso que conmociona Brasil

  • Actualizado: 11 de mayo de 2026 a las 16:19
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Daniel Barbosa Marinho mató a su esposa apenas unas horas después de haberse casado con ella. Aquí los detalles del crimen que ha conmocionado a Brasil.

 Fotos: Cortesía redes sociales
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La víctima fue identificada como Nájylla Duenas Nascimento, de 34 años, quien contrajo matrimonio civil con el agresor durante la mañana del sábado 9 de mayo en Campinas, São Paulo, Brasil.

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Según reportes de medios brasileños, tras la ceremonia la pareja sostuvo una fuerte discusión dentro de la vivienda donde residían.

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En medio de la pelea, el hombre de 55 años tomó su arma de servicio y disparó contra su esposa antes de abandonar la escena del crimen.

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Testigos aseguraron que, después de huir inicialmente, el oficial regresó nuevamente a la residencia y realizó más disparos contra la mujer.

 Pamela Pino
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La víctima recibió asistencia médica por parte del Servicio de Atención Móvil Urgente (Samu), pero debido a la gravedad de las heridas perdió la vida poco tiempo después.

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Nájylla deja tres hijos de una relación anterior: dos adolescentes de 15 y 12 años, así como un niño de ocho años, quienes presuntamente habrían presenciado el ataque.

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Tras cometer el crimen, el propio Daniel Barbosa Marinho llamó a la Guardia Municipal para informar sobre lo ocurrido, por lo que posteriormente fue detenido por las autoridades.

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Las autoridades judiciales ordenaron prisión preventiva en contra del agente mientras continúan avanzando las investigaciones del caso.

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Por su parte, la Guardia Municipal de Campinas lamentó profundamente el hecho y reiteró su compromiso de combatir cualquier forma de violencia, además de asegurar que colaborará plenamente con la Policía Civil en el proceso investigativo.

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