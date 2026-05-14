Vuelve la mula al trigo con que sean cinco luminarias en el CNE y TJE

FAUSTO. Enojado Fausto Cálix porque le cobran la casa que sacó fiada en un banco. ¡Habrase visto! Estos creen que la vida es moronga.

MULA. En el país más pobre y miserable de la región, vuelve la mula al trigo con la amenaza de ampliar a cinco los dioses del Olimpo en el CNE y TJE, como si aquí sobrara el pisto. Dejen de inventar, hombre.

QUÓRUM. La casaca es que tres harían mayoría entre cinco si aparecen, rompiendo el quórum, otros orates como Nerón y Mario Morazán. Sean serios, como decía JTR, ¿acaso dos no son mayoría entre tres?

DOS. Lo que deberían hacer es reformar la ley y dejar claramente definido la mayoría de dos, en caso de la ausencia de uno -sin razón justificada- con plena autorización para que tomen las resoluciones que sean.

ROOSEVELT. Es lo mismo que ocurre con las Fuerzas Armadas. ¿Se debe reformar su Ley Constitutiva por las locuras y abusos del títere uniformado de Roosevelt Hernández o, lo que sería lo correcto, no permitir que los orates de Libre nunca jamás vuelvan a tener la sartén por el mango y el control de la institución?

PASO. Lástima, dicen los mismos nacionalistas, que el “papi”, que vivió en carne propia los abusos de Libre, pareciera no entender que Honduras estuvo a un paso de perderlo todo y allí lo sigue protegiendo.

LISOS. En el Congreso pasaron lisos todos los ascensos de los “illuminati”, los achichincles de Roosevelt, y la bulla es que lo hicieron complaciendo peticiones del “papi”. Hasta Otoniel Gross se fue en la chalana.

GANA. O sea que aquí puede pasar lo que sea, un jefe militar puede hacer lo que le venga en gana y no pasa nada.

AZORRA. Los refundidores vuelven con sus sombrerazos si no les dan lo que quieren. Además de la bendita insurrección en el CN, Mel Zelaya ya está otra vez de azorralocos, convocando a sus alcaldes y coordinadores a la capital.

DIÁLOGO. Y será que cachurecos y liberales ya se dejaron azorrar, porque el Tommy está convocando al tripartidismo a un diálogo político, a partir del próximo lunes. ¿Para volverlos a meter al CNE y TJE?

24. Esa comisión chocoya tiene más filtros que un colador y ayer, temprano, ya rebotaba la lista de los 24 que será elevada al pleno para la elección de las vacantes en el CNE y TJE.

FRENTE. Adivina, adivinador, preguntan unos chuscos, quién es un embajador que acaba de ser transferido y se va a su nueva sede con todo y el “segundo frente” que tenía en su embajada. Garañón el man.