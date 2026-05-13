Qué oportuno: Johel Zelaya encontró la voz cuando ya dejó el cargo

LISTA. Avisa la comisión chocoya que hoy estará “lista la lista” de los 18, y sepa Judas cuántos más, la cual será remitida al pleno para la elección de los nuevos dioses del Olimpo en el CNE y TJE.

VUELVAN. La bulla en el hemiciclo es que los liberales, para no variar, están divididos, los masoquistas que, por más que los refundidores los insultan y hasta agreden, allí siguen apoyándolos para que vuelvan a integrar esos órganos, y los cuerdos que se oponen.

2029. Pues, entonces, no hay consensos, lo que significa, ni más ni menos, que no están listos los 86 votos para llenar las vacantes. De todas maneras, y quién se está muriendo porque elijan ya, si las elecciones son hasta 2029. No hay prisa.

COLA. Pero, allí andan unos y unas, como la Guandique, hablando con Dios y con el diablo para que la metan al TJE. Vienen llegando a la política y no quieren hacer cola.

VIENEN. Sorpresivo encuentro cercano del tercer tipo entre Cossette y el Tommy y avisan que, como resultado, las reformas electorales vienen y nadie las detiene. Jueeeeee...

ESPOSA. En informe remitido al fiscal del MP que lleva el caso, Julissa Villanueva -la exviceministra- da a conocer que la esposa del sicario que mató a Juan López es testigo protegido de la SS y reveló que Adan Fúnez le pagó a su pareja por el crimen.

CASO. Julissa también destapa en su informe que en el caso está involucrado el jefe policial de Tocoa de esa época y que, para protegerlo, lo trasladaron a La Mosquitia.

PABLO. Hombre, tiene su valor Johel Zelaya de salir hablando después de que nunca movió un dedo para esclarecer el crimen de Juan López. En los dominios de Pablo Emilio avisan que van con todo contra los autores intelectuales.

ALARMA. Juan Diego dispara las alarmas y avisa que, hoy sí, la capital se está quedando sin agua y neles pasteles de lluvias. La Concepción y Los Laureles están casi en 40 por ciento. Lástima que Libre abandonó la represa San José.

ASALTO. Denuncia Miguel Aguilar que las plantas térmicas que inauguró Xiomara son privadas, el kilovatio cuesta 43 centavos y, de chascada, la ENEE les debe proporcionar el combustible y pagarle los costos fijos. ¿Quién es el dueño? Pobre, pueblo, pobre...

3,000. Ya vieron, nada menos que tres mil millones en deuda flotante le dejaron Xiomara y Tavo Sánchez a Gerson, por pago de salarios pendientes a los chepos, combustible, alquiler de vehículos, pagos a institutos de previsión, en fin...