A dos años del asesinato de Juan López, familiares y defensores ambientales exigen justicia en Honduras

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Familiares, la Iglesia católica, defensores del medioambiente y organismos de derechos humanos reclaman justicia cuando se cumplen este lunes dos años del asesinato a tiros del<a href="https://www.elheraldo.hn/honduras/10-claves-para-entender-juan-lopez-captura-adan-funez-FO30583457"> ambientalista hondureño Juan López,</a> mientras la ONU pide medidas para evitar nuevos ataques y esclarecer el caso.Aunque existen avances judiciales y procesos abiertos contra varios implicados en el asesinato de López en el interior de su vehículo tras salir de una iglesia en Tocoa, en el departamento (provincia) caribeño de Colón, el obispo Jenry Ruiz advirtió que siguen de cerca el caso en los tribunales.Es posible que a algunos "no les importe, pero los está viendo la Iglesia, la humanidad y la comunidad internacional sobre qué van a hacer en estos casos contra aquellos que han asesinado a la madre tierra y al hermano Juan López", dijo el obispo de Trujillo (Colón).