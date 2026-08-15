Caso Juan López: reprograman audiencia preliminar para el 1 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción reprogramó la audiencia preliminar contra Adán Fúnez, Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez, señalados como supuestos autores intelectuales de la muerte del ambientalista Juan López. La audiencia, programada inicialmente para el sábado 15 de agosto, fue reprogramada para el jueves 1 de octubre, luego de que una jueza de Letras Penal con Jurisdicción Nacional declarara con lugar la solicitud presentada por la fiscal a cargo de la causa. Según autoridades del Poder Judicial, la nueva fecha para la audiencia responde a una solicitud de la fiscalía, que aseguró, requiere profundizar en la extracción de información de los dispositivos asegurados en la investigación del caso.

Medidas cautelares

Los tres señalados como supuestos autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López enfrentan distintas medidas cautelares en el desarrollo del proceso judicial. Para el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, durante una audiencia de revisión de medidas se le aplicó arresto domiciliario. No obstante, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez continúan bajo la medida cautelar de prisión preventiva, según la información proporcionada por el órgano jurisdiccional. A los tres se les supone como autores intelectuales responsables de los delitos de asesinato y asociación para delinquir, en perjuicio de Juan López, y de los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras. Kenia Oliva, abogada defensora de la familia de Juan López, cuestionó que, pese a que el asesinato ocurrió en septiembre de 2024, "existen diligencias pendientes, aunque hay un equipo especializado encargado del caso". “Recordemos que hay tres personas imputadas por la autoría intelectual, la investigación tiene que ser muy seria para poder vincular estas personas con los actores materiales; Esperamos que para octubre las investigaciones estén concluidas y no haya más excusa por parte del Ministerio Público”, aseguró la abogada.

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