De “cartel” califica directivo del Cohep, Armando Urtecho, a la cúpula del CMH

Tegucigalpa, Honduras.- El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, declaró este lunes 12 de octubre que el “cartel” que dirige el Colegio Médico de Honduras (CMH) debería “ponerse la mano en la conciencia” ante la continuidad de las protestas del gremio.

“Creemos que el cartel que dirige el Colegio Médico debería de ponerse la mano en la conciencia. No están perjudicando al Gobierno ni perjudican al sector privado, perjudican al ciudadano común y corriente. Así que a ese cartel le mando este mensaje, y al secretario de Trabajo que se ponga las pilas e imponga la ley. Que se deje de cosas”, expresó Urtecho.

En ese sentido, señaló que el Código del Trabajo establece que los servicios sanitarios son esenciales, por lo que instó a la Secretaría de Trabajo a levantar actas contra quienes participan en las acciones que mantienen suspendida la atención médica.