Viceministro de Seguridad afirma que hay reducción de homicidios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de la Secretaría de Seguridad en Asuntos Policiales, Rommel Armando Martínez, aseguró que Honduras ha experimentado una reducción de homicidios durante el 2026.

"A la fecha tenemos una disminución, no tan representativa, pero sí es importante porque al final de cuentas constituye una disminución", declaró al medio HCH. Seguidamente, aclaró que actualmente no maneja las cifras exactas, señalando que están en proceso de validación por mesas interinstitucionales "bajo el paraguas del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)".

El viceministro también comentó que la estrategia para frenar los homicidios y otros delitos se ha venido reenfocando en las últimas semanas y meses con el objetivo de "focalizar a los actores criminales que son los que mayor ofensa social provocan, específicamente los miembros de estructuras criminales y maras o pandillas".