Viceministro de Seguridad afirma que hay reducción de homicidios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El viceministro de la Secretaría de Seguridad en Asuntos Policiales, Rommel Armando Martínez, aseguró que Honduras ha experimentado una reducción de homicidios durante el 2026.
"A la fecha tenemos una disminución, no tan representativa, pero sí es importante porque al final de cuentas constituye una disminución", declaró al medio HCH. Seguidamente, aclaró que actualmente no maneja las cifras exactas, señalando que están en proceso de validación por mesas interinstitucionales "bajo el paraguas del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)".
El viceministro también comentó que la estrategia para frenar los homicidios y otros delitos se ha venido reenfocando en las últimas semanas y meses con el objetivo de "focalizar a los actores criminales que son los que mayor ofensa social provocan, específicamente los miembros de estructuras criminales y maras o pandillas".
Según datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 21 de septiembre se contabilizaban 1,869 homicidios a nivel nacional.
Cabe recordar que el 2025 finalizó con 2,629 muertes de este tipo. Conforme a las cifras preliminares, en lo que va del año, se está a solo 156 homicidios para igualar la cantidad de víctimas del año pasado.
Por otro lado, cabe resaltar que agosto fue el mes con mayor derramamiento de sangre, registrándose 250 muertes por homicidio. Además, se han reportado 26 masacres durante 2026, dejando un saldo de 113 fallecidos.
Desde que fue aprobada la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional el pasado 22 de septiembre, han aumentado las actividades por parte de los entes de seguridad pública en la persecución de integrantes de organizaciones criminales.
Hasta la fecha, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ha declarado a tres estructuras criminales bajo la denominación de terroristas: la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el Cártel del Diablo. No obstante, no se descarta incluir a otras asociaciones delictivas bajo el concepto de asociaciones terroristas.