Tasa de homicidios citada por Gerzon Velásquez (26.2) no corresponde a 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, afirmó que la tasa de homicidios durante el actual gobierno es de 26.2 por cada 100,000 habitantes. "La tasa de homicidios actual es de 26.2 muertos por cada 100,000 habitantes", aseguró (a partir del 1:40:37).

Sin embargo, su aseveración es falsa. Los datos abiertos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) muestran que, al 2 de agosto de 2026, el país acumulaba 1,432 homicidios y registraba una tasa parcial de 14.06 por cada 100,000 habitantes. La cifra mencionada por el funcionario no coincide con el registro disponible para 2026, aunque se aproxima a la tasa anual de homicidios reportada por Sepol al cierre de 2025: 26.19 por cada 100,000 habitantes. Las declaraciones de Velásquez ocurrieron después del enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y supuestos integrantes de la Pandilla 18, registrado el 4 de agosto de 2026 en el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula. EH Verifica solicitó a Velásquez la fuente utilizada para sustentar su afirmación, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Distintas a las oficiales

Los datos abiertos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indican que Honduras acumulaba 1,432 homicidios hasta el 2 de agosto de 2026. Con base en ese registro, la tasa parcial era de 14.06 homicidios por cada 100,000 habitantes. La tasa de homicidios permite medir la cantidad de muertes violentas ocurridas en un territorio en relación con su población. El indicador se expresa por cada 100,000 habitantes y facilita la comparación entre distintos períodos. La cifra de 26.2 homicidios por cada 100,000 habitantes incluida en la afirmación analizada no corresponde a la tasa acumulada reportada por Sepol para 2026 hasta la fecha señalada. Entre ese dato y la tasa parcial de 14.06 existe una diferencia de 12.14 puntos. Sin embargo, la afirmación no precisa el período al que corresponde la tasa de 26.2. Esa información es indispensable para determinar si se refiere a un año completo, a un registro histórico o a un cálculo parcial. La tasa de homicidios es un indicador acumulativo. Por esa razón, puede cambiar durante el año a medida que Sepol incorpora nuevos casos y actualiza sus registros oficiales. Al contrastar la afirmación únicamente con el acumulado disponible hasta el 2 de agosto de 2026, la cifra de 26.2 homicidios por cada 100,000 habitantes no coincide con el dato publicado por Sepol.

Parecida a la de 2025