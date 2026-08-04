La CIDH no exige siempre agotar los recursos internos, como dijo Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- Jorge Cálix, diputado de la bancada del Partido Liberal, afirmó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe casos únicamente cuando se han agotado los recursos internos. La declaración fue emitida en relación con los exfuncionarios destituidos mediante juicio político. "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe los casos única vez que se haya agotado el derecho interno y el derecho interno en estos casos no se ha agotado", aseguró (a partir del segundo 31).

No obstante, la afirmación es una verdad a medias porque omite contexto relevante. Si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece como requisito general el agotamiento de los recursos internos antes de acudir a la CIDH, también contempla excepciones. El artículo 46.2 de la Convención establece que no es necesario cumplir ese requisito cuando no existe en la legislación interna el debido proceso legal para proteger el derecho presuntamente vulnerado; cuando se impide el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o se imposibilita agotarlos, o cuando existe un retraso injustificado en su resolución. Las declaraciones de Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal, surgieron después de que la CIDH convocó al Estado de Honduras a una audiencia pública programada para el 5 de agosto en Washington. En la audiencia se analizarán los cuestionamientos relacionados con la aplicación del juicio político en el país y las denuncias sobre posibles afectaciones a la independencia judicial y a las garantías del debido proceso. Entre los casos señalados figura la destitución de Johel Zelaya, entonces fiscal general del Ministerio Público, quien fue separado de su cargo por el Congreso Nacional el 25 de marzo de 2026 mediante un juicio político, como informó EL HERALDO. Posteriormente, el 24 de abril de 2026, el Congreso Nacional aprobó la destitución de autoridades del sistema electoral, entre ellas Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), además de otros funcionarios de ese organismo y del Consejo Nacional Electoral (CNE). EH Verifica solicitó comentarios a Cálix sobre su afirmación, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Con excepciones