Procuraduría General de la República pedirá prisión preventiva para Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.-La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que solicitará la prisión preventiva del expresidente Juan Orlando Hernández durante la audiencia inicial programada para el próximo 12 de agosto, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlo al proceso por un supuesto perjuicio económico contra el Estado de Honduras. El procurador general, Dagoberto Aspra, explicó que la institución insistirá ante el juez en la necesidad de imponer la medida cautelar, argumentando que existe el riesgo de afectar las investigaciones. "Nosotros planteamos una solicitud de que se mantuviera en detención judicial (prisión preventiva) al expresidente, porque creemos que puede haber algún riesgo de contaminación de fuentes de prueba", declaró Aspra.

No obstante, señaló que en la audiencia anterior el juez determinó dejar en libertad al exmandatario, decisión con la que la Procuraduría no coincidió. "El juez no lo manejó así, no lo creyó así, tomó la decisión de dejarlo en libertad. Sin embargo, nosotros para el 12 de agosto tenemos la estrategia de que para enfrentar esa audiencia inicial, creemos que hay elementos de los cuales la Procuraduría puede argumentar, porque si hubo un daño de patrimonio al Estado, creo que a él directamente, al expresidente, se le imputa la pérdida de 169 millones de lempiras que fueron a caer en manejo para campaña política", manifestó. Aspra añadió que el objetivo de la PGR es demostrar durante la audiencia que existió un daño patrimonial al Estado y, posteriormente, impulsar la recuperación de los recursos públicos. "Nosotros, como digo, desde la Procuraduría tenemos elementos que vamos a presentar el día de la audiencia y esperaríamos que de alguna manera se pudiera vincular al proceso, porque creemos que este es un proceso que debe de alguna manera determinar si el daño patrimonial del Estado se realizó, se materializó y nosotros, como Procuraduría, después recuperar activos que vengan a resarcir el daño patrimonial del Estado", expresó.