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Fichajes: Mundialista no llega a Olimpia, catracho se va del Barcelona y Marathón contrata

El mercado de fichajes en el fútbol de Honduras se ha movido en las últimas horas

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 14:43
Fichajes: Mundialista no llega a Olimpia, catracho se va del Barcelona y Marathón contrata
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Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Mundialista no llega a Olimpia, catracho se va del Barcelona y Marathón contrata un exMotagua.

Fotos: Cortesía redes
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Marathón hizo oficial el fichaje del lateral derecho Carlos Argueta proveniente del Potros de Olancho.

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José Alfredo Rodríguez, quien acaba de estar con la Sub20 de Honduras, anunció su salida del FC Barcelona donde formaba parte del Cadete A. El joven central zurdo de 17 años buscará seguir su crecimiento futbolístico en otro equipo luego de estar 5 años en La Masía.

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Potros de Olancho hizo oficial el fichaje del delantero César Suazo quien llega proveniente de la Liga Mayor (tercera división).

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Tras no poder debutar con Potros de Olancho y ser dado de baja por lesión, Rubilio Castillo de momento prevé recuparse y no apurar su regreso al fútbol con otra institución.

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La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) hizo oficial el fichaje del español Dani Cancela quien estará encargado del programa de scouting de jóvenes con ascendencia hondureña en el extranjero.

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Tras varios rumores, Kervin Arriaga volvió a los entrenos con el Levante. Clubes como el Genoa de Italia y Celta de Vigo se han interesado en los últimos días.

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Independiente de Siguatepeque fichó al delantero brasileño Joao Leonardo quien llega proveniente del fútbol de China.

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Club Atlético Independiente llegó a un acuerdo para fichar Independiente al delantero español-dominicano Diego Llorente. Llega proveniente del Penya Encarnada de la Primera División de Andorra.

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CD Choloma hizo oficial el fichaje del delantero Ángel Villatoro, ariete que fue prestado por el Potros de Olancho.

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Desde Panamá y Costa Rica informaron que el defensa Fidel Escobar no se moverá del Saprissa de Costa Rica. En los últimos días se difundió un interés del Olimpia por el mundialista con Panamá.

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