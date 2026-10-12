Seguridad recibiría hasta L800 millones adicionales en su presupuesto de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- Entre 600 millones y 800 millones de lempiras adicionales podría recibir la Secretaría de Seguridad en 2027, como parte de los ajustes presupuestarios que se analizan para fortalecer la respuesta policial frente a la criminalidad. La propuesta también contempla aumentar los recursos destinados a la Secretaría de Defensa y buscar financiamiento complementario mediante fondos incautados que permanecen bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, explicó que la Comisión de Presupuesto trabaja en posibles incrementos para ambas secretarías, con el objetivo de mejorar sus capacidades operativas y dotarlas de más tecnología, equipo y logística.

“Estamos hablando de operatividad, de tecnología, de inteligencia y de una serie de aspectos que necesitan todas estas instituciones que nos brindan seguridad”, explicó. Paz señaló que los 600 millones a 800 millones de lempiras constituyen una estimación de lo que podría solicitarse para la Secretaría de Seguridad, mientras continúan las discusiones sobre las asignaciones del Presupuesto General de la República para 2027 y se definen los montos finales para las secretarías de Seguridad y Defensa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El proyecto de Presupuesto General de la República para 2027 asciende a 455,374.8 millones de lempiras, unos 11,000 millones más que el aprobado para 2026. La propuesta del Ejecutivo incluye la seguridad entre las prioridades de gasto, pero las asignaciones definitivas se conocerán durante el proceso de discusión y aprobación presupuestaria. Para 2026, el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad fue de 13,337 millones de lempiras, según datos oficiales del Presupuesto General de la República aprobado.

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