Tasa de Seguridad podría ampliar a 300,000 lempiras el límite de transacciones

El cambio propuesto duplicaría el monto de referencia actual, aunque su aplicación dependerá de la aprobación de la reforma.

La iniciativa plantea modificar el límite asociado al cobro de dos lempiras por cada millar, según lo expuesto durante su presentación ante el Congreso Nacional .

Tegucigalpa, Honduras.- Ampliar de 150,000 a 300,000 lempiras el rango establecido para determinadas transacciones de personas naturales es el cambio que se busca introducir en la aplicación de la Tasa de Seguridad Poblacional , con el objetivo de beneficiar a más hondureños que realizan operaciones desde sus cuentas de ahorro.

La propuesta está orientada a las personas naturales que efectúan transacciones bancarias y busca ampliar el rango de operaciones contempladas en la disposición.

“Esta iniciativa de ley lo que busca es beneficiar a una gran cantidad de hondureños, especialmente a las personas naturales”, manifestó el diputado nacionalista por Copán, Juan Carlos Lagos.

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Lagos explicó que la iniciativa fue presentada ante el pleno legislativo y que será remitida a la Secretaría del Congreso Nacional para continuar con el procedimiento correspondiente.

Mientras no sea aprobada la reforma, el cambio no entra en vigor y se mantiene la normativa vigente. La propuesta busca elevar el límite de 150,000 a 300,000 lempiras, pero su alcance definitivo dependerá del contenido del proyecto y de la decisión que adopte el Congreso Nacional.

La Tasa de Seguridad Poblacional fue creada mediante el Decreto 105-2011 para contribuir al financiamiento de programas e instituciones vinculados con la seguridad y la justicia. Desde su creación, el mecanismo ha estado sujeto a disposiciones legales que regulan su cobro y aplicación.

Gracias a este tributo, en 2025 el gobierno recaudó 5,238.9 millones de lempiras, destinando el 54% —equivalente a 2,835 millones— a la Secretaría de Seguridad, y 14.2% —743 millones— a la Secretaría de Defensa.