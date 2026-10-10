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Tasa de Seguridad podría ampliar a 300,000 lempiras el límite de transacciones

Actualmente, las personas naturales con transacciones de hasta 150,000 lempiras están sujetas al cobro de dos lempiras por cada millar

  • Actualizado: 10 de octubre de 2026 a las 13:03
Tasa de Seguridad podría ampliar a 300,000 lempiras el límite de transacciones

El propósito de la Tasa de Seguridad es recaudar fondos a través del sistema financiero para financiar la seguridad, la defensa y la prevención de la delincuencia.

 Fotos: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Ampliar de 150,000 a 300,000 lempiras el rango establecido para determinadas transacciones de personas naturales es el cambio que se busca introducir en la aplicación de la Tasa de Seguridad Poblacional, con el objetivo de beneficiar a más hondureños que realizan operaciones desde sus cuentas de ahorro.

La iniciativa plantea modificar el límite asociado al cobro de dos lempiras por cada millar, según lo expuesto durante su presentación ante el Congreso Nacional.

El cambio propuesto duplicaría el monto de referencia actual, aunque su aplicación dependerá de la aprobación de la reforma.

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La propuesta está orientada a las personas naturales que efectúan transacciones bancarias y busca ampliar el rango de operaciones contempladas en la disposición.

“Esta iniciativa de ley lo que busca es beneficiar a una gran cantidad de hondureños, especialmente a las personas naturales”, manifestó el diputado nacionalista por Copán, Juan Carlos Lagos.

Lagos explicó que la iniciativa fue presentada ante el pleno legislativo y que será remitida a la Secretaría del Congreso Nacional para continuar con el procedimiento correspondiente.

Mientras no sea aprobada la reforma, el cambio no entra en vigor y se mantiene la normativa vigente. La propuesta busca elevar el límite de 150,000 a 300,000 lempiras, pero su alcance definitivo dependerá del contenido del proyecto y de la decisión que adopte el Congreso Nacional.

La Tasa de Seguridad Poblacional fue creada mediante el Decreto 105-2011 para contribuir al financiamiento de programas e instituciones vinculados con la seguridad y la justicia. Desde su creación, el mecanismo ha estado sujeto a disposiciones legales que regulan su cobro y aplicación.

Gracias a este tributo, en 2025 el gobierno recaudó 5,238.9 millones de lempiras, destinando el 54% —equivalente a 2,835 millones— a la Secretaría de Seguridad, y 14.2% —743 millones— a la Secretaría de Defensa.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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