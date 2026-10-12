Secretario de Seguridad supervisa terrenos para nueva sede policial en Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de los servidores policiales, Gerzon Velásquez, titular de la Secretaría de Seguridad, realizó una visita de supervisión en la ciudad de Choluteca para verificar espacios estratégicos destinados al desarrollo de la infraestructura de la Policía Nacional. Velásquez recorrió el terreno destinado a la construcción de las instalaciones de la Policía Nacional en Choluteca, ubicado en el sector de Ciudad Nueva, en la salida hacia San Marcos de Colón.

Asimismo, el secretario de Seguridad visitó las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para verificar las condiciones de sus dependencias. La visita busca identificar oportunidades de mejora para fortalecer las capacidades operativas y brindar una mejor atención a la ciudadanía en la zona sur del país. Las autoridades policiales informaron que la inspección in situ permitió conocer las condiciones de los terrenos previstos para el proyecto, que busca establecer una infraestructura acorde con las necesidades operativas de la institución y ofrecer mejores condiciones para el desempeño de los funcionarios policiales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse