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Secretario de Seguridad supervisa terrenos para nueva sede policial en Choluteca

El titular de Seguridad, Gerzon Velásquez, supervisó terrenos e instalaciones policiales como parte de los planes para fortalecer la infraestructura de la Policía Nacional en Choluteca

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 00:00
Secretario de Seguridad supervisa terrenos para nueva sede policial en Choluteca

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, realizó un recorrido por el terreno donde se construirán las nuevas instalaciones para la Unidad Departamental de Policía número 6 (UDEP-6) en Choluteca.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de los servidores policiales, Gerzon Velásquez, titular de la Secretaría de Seguridad, realizó una visita de supervisión en la ciudad de Choluteca para verificar espacios estratégicos destinados al desarrollo de la infraestructura de la Policía Nacional.

Velásquez recorrió el terreno destinado a la construcción de las instalaciones de la Policía Nacional en Choluteca, ubicado en el sector de Ciudad Nueva, en la salida hacia San Marcos de Colón.

Nuevo plan de seguridad en Choluteca

Asimismo, el secretario de Seguridad visitó las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) para verificar las condiciones de sus dependencias.

La visita busca identificar oportunidades de mejora para fortalecer las capacidades operativas y brindar una mejor atención a la ciudadanía en la zona sur del país.

Las autoridades policiales informaron que la inspección in situ permitió conocer las condiciones de los terrenos previstos para el proyecto, que busca establecer una infraestructura acorde con las necesidades operativas de la institución y ofrecer mejores condiciones para el desempeño de los funcionarios policiales.

Inicia proyecto de Barrio Seguro en Choluteca

Aún no se ha dado a conocer el monto exacto de la inversión para el nuevo edificio de la Policía Nacional de Honduras en Choluteca, debido a que el proyecto se encuentra en su fase inicial de planificación y asignación de recursos.

La Alcaldía Municipal de Choluteca acordó facilitar el terreno para la construcción de la nueva jefatura departamental, con el objetivo de ampliar la capacidad de las instalaciones para albergar a un mayor número de funcionarios policiales y mejorar la seguridad en la zona sur de Honduras.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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