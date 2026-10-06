Gerzon Velásquez no dijo que otros países piden capacitación a Honduras en seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye al secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, una supuesta declaración en la que asegura que otros países están solicitando capacitación a Honduras sobre cómo dar seguridad y protección. Sin embargo, es falso. Tras revisar registros públicos, fuentes oficiales y medios de comunicación en busca de evidencia que respalde la supuesta cita, no se encontró ningún registro de que haya sido pronunciada. Además, una fuente de la Secretaría de Seguridad confirmó a EH Verifica que Velásquez no expresó tales palabras. “En otros países nos están pidiendo capacitación de cómo dar seguridad y protección, ya que en Honduras se está reflejando la seguridad que estamos teniendo gracias al gobierno de nuestro presidente”, se lee literalmente en el arte publicado en Facebook, compartido más de 20 veces desde el 5 de octubre de 2026.

Gerzon Velásquez fue nombrado en febrero de 2026 como secretario de Estado en el Despacho de Seguridad. Desde entonces, ha participado en diferentes actividades relacionadas con la reorganización de la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y el fortalecimiento de la capacitación de los agentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En las últimas semanas, Velásquez ha concentrado parte de su agenda en promover reformas legales y medidas operativas dirigidas al combate de maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado. Una de las decisiones más recientes fue respaldar las reformas a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP), aprobadas por unanimidad por el Congreso Nacional a finales de septiembre de 2026, como lo informó LA PRENSA. Velásquez estuvo presente durante la discusión legislativa y sostuvo que las modificaciones forman parte de una estrategia más amplia contra las organizaciones criminales declaradas como asociaciones terroristas. Paralelamente, Velásquez ha promovido una reforma al Código Procesal Penal. Entre las propuestas planteadas por la Secretaría de Seguridad figura ampliar de 24 a 48 horas el período de detención en determinados casos relacionados con estructuras criminales y establecer expresamente el carácter permanente o continuado de algunos delitos vinculados al crimen organizado. Según explicó el funcionario, estas modificaciones buscan dar más tiempo a las autoridades para documentar los expedientes y reducir diferencias de interpretación entre fiscales y jueces. La propuesta forma parte de lo que Velásquez ha denominado un “estado ordinario reforzado”, en sustitución de recurrir a un nuevo estado de excepción. Por otro lado, la Policía Nacional también mantiene procesos de formación e intercambio con instituciones policiales de otros países. En agosto de 2026, por ejemplo, la Universidad Nacional de la Policía de Honduras informó sobre un proceso de renovación de su certificación internacional y señaló que contempla el intercambio de buenas prácticas con cuerpos policiales de otros países miembros de la Red de Internacionalización Educativa Policial.

No hay evidencia

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Gerzón Velásquez + países + capacitaciones + seguridad + Honduras” y otras combinaciones relacionadas no permitió localizar registros públicos oficiales ni notas de medios de comunicación confiables que hayan documentado la declaración atribuida a Velásquez. También se realizaron búsquedas textuales de la declaración en distintos motores de búsqueda y redes sociales, pero no se encontraron resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la cita no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad de Honduras en X , Facebook , Instagram y TikTok tampoco encontró publicaciones que comprueben la cita atribuida a Velásquez. Asimismo, una revisión de las cuentas personales del ministro en X y Facebook no encontró evidencia de que haya emitido esta declaración. Consultado por EH Verifica sobre la publicación que circula en redes sociales, el portavoz de la Policía Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad, comisionado Lenin Pineda, aseguró que Velásquez no realizó esas declaraciones. “Es falso”, confirmó Pineda.

Sobre la imagen

Una pesquisa del arte viral que adjudica la declaración localizó el contenido original en una publicación de Canal 6 que data del 2 de octubre de 2026. En el arte original del medio, la cita atribuida a Velásquez dice literalmente: “La policía no puede estar en todos lados, solo hay un agente por cada 436 habitantes”.