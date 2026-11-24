Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que muestra la supuesta captura de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado por las autoridades como presunto cabecilla del denominado Cártel del Diablo en Honduras.

Sin embargo, la imagen fue generada con inteligencia artificial (IA).

“Capturan al temible jefe del Cartel del Diablo. El sujeto fue acorralado en una zona montañosa tras un despliegue masivo que incluyó rastreos por aire y tierra”, dice literalmente el texto sobrepuesto en una entrada de TikTok que ha sido compartida decenas de veces desde, al menos, el 19 de noviembre.

Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado como presunto cabecilla del denominado Cártel del Diablo, es buscado por las autoridades por su presunta participación en actividades criminales.

Su búsqueda se intensificó tras una serie de ataques armados ocurridos el 18 de noviembre de 2026 en comunidades de Yorito, Yoro, que dejaron al menos 12 personas muertas.

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Ante estos hechos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desplegaron operativos para localizarlo, mientras que la Secretaría de Seguridad ofreció una recompensa de cinco millones de lempiras por información que permita su captura.

Durante uno de los operativos realizados en el departamento de Yoro, tres presuntos integrantes de la organización murieron en un enfrentamiento con policías y militares la tarde del sábado 21 de noviembre, según confirmaron las autoridades.