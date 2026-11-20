Tegucigalpa, Honduras.- Tras las cuatro masacres registradas en el departamento de Yoro, circularon en redes sociales diversas publicaciones falsas relacionadas con los hechos violentos, las autoridades hondureñas y el denominado Cartel del Diablo. Entre ellos artes falsos y manipulados, declaraciones inventadas atribuidas a funcionarios públicos y un video sacado de contexto. Las publicaciones también difundieron afirmaciones sin respaldo sobre una supuesta colaboración entre Honduras y El Salvador para capturar a integrantes de una estructura criminal. Los chequeos permitieron establecer que los contenidos utilizaron imágenes alteradas, información descontextualizada y afirmaciones sin sustento en fuentes oficiales. A continuación el recuento:

Manipulan arte de LA PRENSA para atribuir a Tomás Zambrano una falsa declaración sobre las masacres en Yoro

Circula un supuesto arte atribuido al diario LA PRENSA en el que se asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que las 12 personas asesinadas en el departamento de Yoro no representan nada, al referirse a los hechos violentos registrados este miércoles 18 de noviembre de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el contenido es falso. El arte fue manipulado para atribuir a Zambrano una declaración que no corresponde con sus pronunciamientos documentados sobre los asesinatos ocurridos en Yoro. En el contenido original se informa que Zambrano ordenó la intervención del municipio de Yoro ante las múltiples muertes. “Zambrano; 12 muertos de Yoro no son nada, nosotros seguiremos buscando la paz de Honduras”, dice el texto sobrepuesto en la imagen que circula en WhatsApp y utiliza el logotipo y los elementos gráficos del diario LA PRENSA.

Video no muestra la captura de “El Diablo”, sino la detención de cuatro hombres en Tocoa en octubre de 2026

Un video difundido en redes sociales asegura mostrar la supuesta captura de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”, señalado por las autoridades hondureñas como cabecilla de una estructura criminal que opera en el departamento de Yoro. La grabación muestra a varios agentes policiales durante un operativo en el que aparecen personas detenidas y vehículos de la Policía Nacional. Sin embargo, la afirmación es falsa. La secuencia corresponde a un procedimiento policial relacionado con la detención de cuatro hombres sospechosos de participar en el asesinato de dos personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en una quebrada de una finca de palma africana en Tocoa, Colón, en marzo de 2025. Las detenciones se realizaron en octubre de 2026, según informó la institución policial. “CAPTURA DEL LIDER DEL CARTEL DEL EN YORO HONDURAS”, dice el texto sobrepuesto en una publicación de Facebook, compartida más de 90 veces desde el 19 de noviembre de 2026.

LA PRENSA no publicó este arte que afirma que Zambrano huyó de Honduras por amenazas del Cartel del Diablo

Circula una imagen atribuida al diario LA PRENSA que asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, huyó de Honduras junto a su familia debido a supuestas amenazas de una organización criminal denominada Cartel del Diablo. Sin embargo, es falso. El contenido gráfico no es de la autoría de la marca, confirmó LA PRENSA Verifica. Tampoco se identificaron reportes periodísticos que confirmen la supuesta salida del país por las razones mencionadas en la imagen. “Tommy Zambrano huye del país con su familia, luego de las amenazas del cartel del diablo”, dice literalmente el texto que aparece en la publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 19 de noviembre de 2026.

Alteran arte de LA PRENSA Verifica para atribuir falsa cita a Zambrano sobre el Cartel del Diablo

Circula en redes sociales un arte atribuido a LA PRENSA Verifica en el que se atribuye al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración sobre no negociar con el “diablo”, en alusión a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, señalado por la Policía Nacional como presunto cabecilla de la estructura criminal denominada Cartel del Diablo. Sin embargo, es falso. La imagen fue alterada para incorporar una cita que no corresponde al contenido de LA PRENSA Verifica. El contenido auténtico dice literalmente: “Manipulan arte de LA PRENSA para atribuir a Tomás Zambrano una falsa declaración sobre las masacres en Yoro”.

No hay registros de que Asfura haya pedido apoyo a Bukele para capturar a integrantes del Cartel del Diablo

Circula en redes sociales una imagen que asegura que el presidente de Honduras, Nasry Asfura, pidió ayuda a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, para supuestamente capturar a integrantes del denominado Cartel del Diablo. Sin embargo, no existen registros públicos en medios de comunicación ni en fuentes oficiales que respalden que el mandatario hondureño haya realizado esa solicitud. Además, una fuente del gobierno confirmó que el mandatario no hizo esa petición. "Última hora Tito Asfura pide ayuda a Bukele por un caso llamado Cartel del Diablo", dice la publicación de Facebook, compartida decenas de veces el 18 de noviembre de 2026.

Nada prueba que Bukele ordenara enviar apoyo militar a Honduras tras las masacres en Yoro