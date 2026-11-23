Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, afirmó que San Pedro Sula volvió a figurar entre las 50 ciudades más violentas del mundo durante los primeros 10 meses de 2026. "Este país volvió durante estos 10 meses a meter a San Pedro Sula entre las 50 ciudades más violentas del mundo", aseguró (a partir del segundo 38).

Sin embargo, la afirmación es falsa. La edición más reciente del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, correspondiente a 2025 y presentada el 11 de febrero de 2026, confirma que San Pedro Sula permaneció fuera de la clasificación por segundo año consecutivo. Este ranking es elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), de México, y clasifica a las ciudades según sus tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes. Aunque existen otras clasificaciones internacionales sobre violencia y seguridad, EH Verifica utiliza este ranking como referencia porque incluye a 50 ciudades, mientras que otros estudios se limitan a 40. La clasificación permite comparar las tasas de homicidios, aunque no contempla todas las formas de violencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En su edición correspondiente a 2025, el informe no incluye a San Pedro Sula entre las 50 ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo. Tampoco figura ninguna otra ciudad hondureña. Además, el documento publicado en febrero de 2026 contiene datos correspondientes a 2025, por lo que no permite establecer que San Pedro Sula haya regresado a la clasificación durante los primeros diez meses de 2026, como afirmó Castellanos. Las declaraciones del diputado se producen en el contexto de la aplicación de las reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, orientadas a fortalecer el combate contra las maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado. Las modificaciones, contenidas en el Decreto Legislativo 258-2026, comenzaron a aplicarse en noviembre. Entre los principales cambios figuran el endurecimiento de las penas para determinados delitos, la ampliación a 48 horas del plazo de detención en los supuestos establecidos, nuevas disposiciones sobre allanamientos y restricciones a las medidas alternativas a la prisión preventiva para ciertos delitos. EH Verifica consultó a Castellanos sobre la fuente que sustenta su afirmación, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

San Pedro Sula no aparece