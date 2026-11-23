Tegucigalpa, Honduras.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, afirmó que San Pedro Sula volvió a figurar entre las 50 ciudades más violentas del mundo durante los primeros 10 meses de 2026.
"Este país volvió durante estos 10 meses a meter a San Pedro Sula entre las 50 ciudades más violentas del mundo", aseguró (a partir del segundo 38).
Sin embargo, la afirmación es falsa. La edición más reciente del ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, correspondiente a 2025 y presentada el 11 de febrero de 2026, confirma que San Pedro Sula permaneció fuera de la clasificación por segundo año consecutivo.
Este ranking es elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), de México, y clasifica a las ciudades según sus tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes.
Aunque existen otras clasificaciones internacionales sobre violencia y seguridad, EH Verifica utiliza este ranking como referencia porque incluye a 50 ciudades, mientras que otros estudios se limitan a 40. La clasificación permite comparar las tasas de homicidios, aunque no contempla todas las formas de violencia.
En su edición correspondiente a 2025, el informe no incluye a San Pedro Sula entre las 50 ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo. Tampoco figura ninguna otra ciudad hondureña.
Además, el documento publicado en febrero de 2026 contiene datos correspondientes a 2025, por lo que no permite establecer que San Pedro Sula haya regresado a la clasificación durante los primeros diez meses de 2026, como afirmó Castellanos.
Las declaraciones del diputado se producen en el contexto de la aplicación de las reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, orientadas a fortalecer el combate contra las maras, pandillas y otras estructuras del crimen organizado. Las modificaciones, contenidas en el Decreto Legislativo 258-2026, comenzaron a aplicarse en noviembre.
Entre los principales cambios figuran el endurecimiento de las penas para determinados delitos, la ampliación a 48 horas del plazo de detención en los supuestos establecidos, nuevas disposiciones sobre allanamientos y restricciones a las medidas alternativas a la prisión preventiva para ciertos delitos.
EH Verifica consultó a Castellanos sobre la fuente que sustenta su afirmación, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.
San Pedro Sula no aparece
El Ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo, publicado el 11 de febrero de 2026, clasifica a las ciudades según sus tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes.
De acuerdo con el informe, las 50 ciudades incluidas se distribuyen en nueve países: México, Colombia, Ecuador, Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos, Guatemala, Haití y Trinidad y Tobago. Honduras no figura entre ellos.
Puerto Príncipe, capital de Haití, encabeza la clasificación con una tasa de 197.43 homicidios por cada 100,000 habitantes. Le siguen Babahoyo, Ecuador, con 166.02, y Mandela Bay, Sudáfrica, con 119.81.
En el puesto 50 se encuentra León, México, con una tasa de 29.79 homicidios por cada 100,000 habitantes. San Pedro Sula no aparece en ninguna de las posiciones del listado.
La ausencia de la ciudad hondureña no es reciente. En la edición correspondiente a 2024, presentada el 19 de febrero de 2025, el organismo informó que San Pedro Sula y el Distrito Central habían salido de la clasificación.
Según la metodología de ese informe, San Pedro Sula registró 160 homicidios durante 2024, con una población estimada de 674,968 habitantes. Esto representó una tasa de 23.70 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a la registrada por la ciudad que ocupó el puesto 50.
El Distrito Central también quedó fuera del ranking de 2024, con 237 homicidios y una tasa de 20.64 por cada 100,000 habitantes, según los cálculos del organismo.
Con esos resultados, Honduras dejó de tener ciudades dentro de la clasificación en 2024. La edición de 2025 confirmó que San Pedro Sula continuó fuera del listado por segundo año consecutivo.
En años anteriores, San Pedro Sula había ocupado distintas posiciones dentro del ranking e incluso encabezó la clasificación durante cuatro años consecutivos, entre 2011 y 2014, según los registros del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP).
Sin embargo, esos antecedentes no respaldan la declaración de Castellanos sobre un supuesto regreso de la ciudad al listado durante los primeros diez meses de 2026.
Además, el ranking tiene una periodicidad anual. Por tanto, el informe publicado en febrero de 2026 contiene datos correspondientes a 2025 y no constituye una evaluación de la violencia registrada entre enero y octubre de 2026.
El CCSPJP, una organización civil mexicana, elabora esta clasificación internacional a partir de las tasas de homicidios por cada 100,000 habitantes.
EH Verifica utiliza este ranking como referencia porque comprende 50 ciudades, a diferencia de otros estudios que analizan únicamente 40.
En conclusión, es falso que San Pedro Sula haya regresado al Ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo.