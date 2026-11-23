Tegucigalpa, Honduras.- Gerzon Velásquez, secretario de Seguridad, afirmó que el Congreso Nacional facultó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) para declarar territorios de alto riesgo en Honduras, previo análisis de las condiciones de violencia en determinadas zonas del país. "El Congreso le da facultades al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para que, una vez analizando las circunstancias y condiciones de violencia de ciertos territorios, los pueda declarar como territorios de alto riesgo", aseguró (a partir del 2:02:04).

Sin embargo, la afirmación de Gerzon Velásquez es una verdad a medias. Aunque el Congreso Nacional facultó al CNDS para declarar territorios de alto riesgo, la legislación establece una condición específica: que en esas zonas se encuentren grupos declarados como asociaciones terroristas, maras o pandillas, y no únicamente que registren elevados niveles de violencia. La disposición está contenida en el artículo 7 del Decreto Legislativo 208-2026 , que contiene la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional. Las declaraciones de Velásquez se producen en el contexto de los operativos y las restricciones implementadas tras las masacres registradas en Yoro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Entre las medidas figura la declaratoria de los municipios de Yoro y sectores aledaños como territorios de alto riesgo, con el propósito de ejecutar acciones excepcionales de control, vigilancia e intervención territorial. La decisión se produjo después de los ataques atribuidos al denominado Cartel del Diablo. EH Verifica consultó a Velásquez sobre su afirmación, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.

Otras condiciones

El artículo 7 del Decreto Legislativo 208-2026 establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) podrá declarar formalmente, mediante acuerdo, como territorios de alto riesgo aquellas zonas donde se ubiquen grupos declarados como asociaciones terroristas, maras o pandillas. La disposición también contempla la aplicación de medidas excepcionales de control, vigilancia y recuperación territorial en las zonas comprendidas en esa clasificación. “El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) podrá mediante acuerdo, declarar formalmente como ´Territorio de Alto Riesgo´, las zonas o territorios donde se ubiquen grupos declarados como asociaciones terroristas, maras o pandillas en sus distintas denominaciones, en los que se aplicarán las medidas excepcionales de control, vigilancia, y recuperación del territorio”, dice textualmente el precepto. Entre las acciones autorizadas figuran el despliegue prioritario de unidades especializadas de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. Asimismo, la legislación permite establecer puestos de control fijos y móviles, restringir temporalmente la circulación de personas y vehículos en horarios nocturnos o en áreas críticas, y utilizar herramientas tecnológicas de vigilancia, con autorización judicial cuando corresponda. El mismo artículo contempla operaciones para capturar a integrantes de organizaciones criminales, implementar programas de recuperación de espacios públicos y prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de estas estructuras. No obstante, el texto legal no establece que los índices de homicidios, las estadísticas delictivas o las condiciones generales de violencia constituyan, por sí solos, requisitos suficientes para declarar un territorio de alto riesgo.

Reforma incluyó disposición