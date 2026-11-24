San Juan, Puerto Rico.- Siete mujeres que cargaron con la corona de Miss Universo subieron juntas al escenario del Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, durante la final de la edición 75. El público las recibió de pie.
Las protagonistas fueron Janelle Commissiong (Trinidad y Tobago, 1977), Alicia Machado (Venezuela, 1996), Zuleyka Rivera (Puerto Rico, 2006), Leila Lopes (Angola, 2011), Sheynnis Palacios (Nicaragua, 2023), Victoria Kjær Theilvig (Dinamarca, 2024) y Fátima Bosch (México, 2025).
El tramo llegó después de un número musical de las delegadas. El bloque se montó sobre Let's Get Loud y sirvió de antesala al homenaje a ganadoras de distintas generaciones, en el marco del aniversario del certamen.
Para Bosch fue una de sus últimas apariciones como titular. La mexicana ganó la corona el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia, en una edición sacudida por la polémica, y fue Theilvig quien se la entregó esa noche.
Top 5
Cinco delegadas llegaron a la fase decisiva de la gala final y se disputan la corona de Miss Universo 2026.
Ellas son Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Georgia Waddington, de Nueva Zelanda; Clara Vegas Goetz, de Venezuela; Melissa Núñez Alevante, de República Dominicana; y Jennifer Barreto, de Puerto Rico.
Salieron de un grupo inicial de 116 candidatas, que primero se redujo a 30 semifinalistas y luego a 12 finalistas.