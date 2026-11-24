San Juan, Puerto Rico.- Siete mujeres que cargaron con la corona de Miss Universo subieron juntas al escenario del Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, durante la final de la edición 75. El público las recibió de pie.

Las protagonistas fueron Janelle Commissiong (Trinidad y Tobago, 1977), Alicia Machado (Venezuela, 1996), Zuleyka Rivera (Puerto Rico, 2006), Leila Lopes (Angola, 2011), Sheynnis Palacios (Nicaragua, 2023), Victoria Kjær Theilvig (Dinamarca, 2024) y Fátima Bosch (México, 2025).

El tramo llegó después de un número musical de las delegadas. El bloque se montó sobre Let's Get Loud y sirvió de antesala al homenaje a ganadoras de distintas generaciones, en el marco del aniversario del certamen.