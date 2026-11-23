San Juan, Puerto Rico.- La emoción aumenta cada vez más. A tan solo minutos de conocer a la nueva Miss Universo 2026 , cinco semifinalistas se disputan la corona y la oportunidad de convertirse en la próxima reina de belleza universal.

Luego de las rondas eliminatorias del Top 30 y el Top 12, la competencia llega a su etapa decisiva.

Ahora, las cinco semifinalistas buscarán asegurar un lugar entre las dos finalistas, quienes vivirán los momentos de mayor tensión antes de conocer quién se llevará la corona esta noche.

La ganadora se convertirá en la sucesora de Fátima Bosch Fernández, modelo y reina de belleza mexicana que obtuvo el título de Miss Universo 2025. Ella misma será quien corone a la próxima máxima.