San Juan, Puerto Rico.- ¡La competencia por la corona continúa! Miss Universo 2026 anunció este martes 24 de noviembre a las 30 candidatas que avanzan a la siguiente ronda del certamen, luego de las presentaciones y evaluaciones realizadas durante la competencia preliminar.
Las representantes clasificadas mantienen vivo su sueño de convertirse en la nueva reina universal, en una edición que reúne a candidatas de diferentes países y territorios.
El top 30 del Miss Universo 2026 es el siguiente:
1. Nueva Zelanda: Georgia Waddington.
2. Chile: Dominga López.
3. Brasil: Marcella Kozinski.
4. India: Kaziah Mejo.
5. Países Bajos: Melissa Bottema.
6. Islas Turcas y Caicos: Selena Grant.
7. Perú: Luren Márquez.
8. Cuba: Mia Dio.
9. Serbia: Nikolina Vujičić.
10. República Dominicana: Melissa Núñez.
11. Curazao: Bianty Gomperts.
12. Estados Unidos: Justus Kelley.
13. Israel: Danielle Yablonka.
14. Ecuador: Dalia Bucaram.
15. Puerto Rico: Jennifer Barreto.
16. Tanzania: QueenElizabeth Makune
17. México: María Vargas
18. Guinea: Justine Kamara
19. Colombia: María Alejandra López
20. Ucrania: Anna Nikonova
21. Panamá: Gabriela González
22. Costa Rica: María Acosta
23. Uganda: Mitchelle Daka
24. Filipinas: Bea Millan-Windorski
25. Francia: Garance Authié
26. Etiopía: Bruk Belete Woldeyes
27. Bélgica: Olga Lombardo
28. Venezuela: Clara Vegas
29. República del Congo: Jessi Kalambayi
30. Nicaragua: Jasmine Blandford
¿Qué sigue en Miss Universo 2026?
Las 30 semifinalistas continúan en la competencia y se enfrentan a las siguientes etapas del concurso, donde buscan asegurar su lugar entre las candidatas que avanzan hacia la recta final.
Después de esta selección, las chicas deberán hacer su pasarela en traje de baño.
Luego, el jurado elegirá a las siguientes 12 semifinalistas, hasta ir reduciendo el grupo y elegir a la ganadora.