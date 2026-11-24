San Juan, Puerto Rico.- ¡La competencia por la corona continúa! Miss Universo 2026 anunció este martes 24 de noviembre a las 30 candidatas que avanzan a la siguiente ronda del certamen, luego de las presentaciones y evaluaciones realizadas durante la competencia preliminar.

Las representantes clasificadas mantienen vivo su sueño de convertirse en la nueva reina universal, en una edición que reúne a candidatas de diferentes países y territorios.