Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó otorgar condecoraciones al expresidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, y a la congresista estadounidense María Elvir Salazar.
La condecoración a Oliva fue propuesta por el diputado nacionalista Javier Mendieta, de Choluteca, mientras la distinción a Salazar se propuso por parte de Tomás Zambrano, presidente del CN.
A Mauricio Oliva se le pretende premiar con el galardón Gran Cruz con Placa de Oro, mientras a María Elvira Salazar con la Gran Cruz con Placa de Plata; al expresidente del CN se le entregaría en un congreso móvil que se celebrará en Choluteca.
Con relación a la condecoración para la congresista de EE UU, el secretario del CN, Carlos Ledezma, leyó en el pleno: "Otorgar el galardón por su destacado apoyo a la democracia en Honduras, lucha contra la tiranía de izquierda en América Latina y rol como vocera para miles de demócratas en la Cámara de Representantes de EE UU".
En tanto, sobre la moción para el extitular del Congreso, el diputado proyectista Javier Mendieta apuntó:
"Mauricio Oliva demostró en este Poder Legislativo ser un hombre de consensos y construyó mucho. Es un ciudadano a seguir, un ciudadano que primero lo demostró salvando vidas como médico y tuvo su aporte legislativo por 20 años sirviéndole al departamento de Choluteca y al país".
Recientemente, el CN también condecoró a Yani Rosenthal, exdiputado y presidente del Partido Liberal por varios años.
Este tipo de condecoraciones se otorga a altas autoridades, diplomáticos o personalidades por servicios relevantes, cooperación o aportes destacados hacia Honduras.