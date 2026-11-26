Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional (CN) aprobó otorgar condecoraciones al expresidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, y a la congresista estadounidense María Elvir Salazar.

La condecoración a Oliva fue propuesta por el diputado nacionalista Javier Mendieta, de Choluteca, mientras la distinción a Salazar se propuso por parte de Tomás Zambrano, presidente del CN.

A Mauricio Oliva se le pretende premiar con el galardón Gran Cruz con Placa de Oro, mientras a María Elvira Salazar con la Gran Cruz con Placa de Plata; al expresidente del CN se le entregaría en un congreso móvil que se celebrará en Choluteca.