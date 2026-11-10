Yani Rosenthal recibe reconocimiento del Congreso Nacional por su trayectoria política

Tras recibir el galardón, Yani Rosenthal dedicó el mérito a su familia y a la memoria de su padre, el empresario Jaime Rosenthal Oliva, quien falleció en 2019.

El expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) recibió el reconocimiento en San Pedro Sula, donde se desarrolla el Congreso Nacional Móvil.

Tegucigalpa, Honduras.- Por su trayectoria y liderazgo dentro del Partido Liberal , Yani Benjamín Rosenthal recibió este 10 de noviembre una placa de oro y un pergamino de reconocimiento. La distinción fue entregada por el diputado Mario Segura.

Cabe destacar que la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Elencoff para otorgar el reconocimiento a Rosenthal fue aprobada en un solo debate en el Congreso Nacional.

El homenajeado aseguró que ha conocido tanto victorias como derrotas, pero que nunca ha perdido su compromiso con el país.

"A lo largo de mi vida, he tenido el privilegio de servir a Honduras como diputado, como secretario de Estado y como presidente del Partido Liberal. He vivido momentos de grandes satisfacciones, pero también momentos muy difíciles. La vida pública me ha enseñado que el reconocimiento y la adversidad son parte del mismo camino", expresó.

Durante su discurso, Rosenthal recordó su trayectoria en la vida pública y los distintos cargos que ha desempeñado en el país.

"Pero hay algo que nunca he perdido: mi amor por Honduras y mi voluntad de seguir sirviéndole", manifestó Yani.

Rosenthal también dedicó el reconocimiento a sus seres queridos y a las personas que lo han acompañado durante su trayectoria política.

"Hoy quiero compartir este reconocimiento con mi familia, que ha sido mi mayor fortaleza, especialmente en mis momentos más difíciles. También con mis amigos, mis compañeros de lucha y con tantos hondureños que me han brindado su confianza y su cariño. Y hoy quiero recordar especialmente a mi padre, don Jaime Rosenthal Oliva", expresó.

En su discurso, recordó el papel que su padre desempeñó en su vida y las enseñanzas que le dejó.

"De él aprendí el valor del trabajo, la perseverancia, el compromiso con Honduras y la importancia de servir a los demás. Su ejemplo y sus enseñanzas han estado presentes a lo largo de mi vida y, en un momento como este, su recuerdo me llena de orgullo, de gratitud y de emoción", manifestó.

Tras recordar su trayectoria dentro del Partido Liberal, Rosenthal también dedicó unas palabras a la institución política, a la que aseguró haber entregado una parte importante de su vida.

"Quiero dedicar unas palabras al Partido Liberal de Honduras, una institución a la que le he entregado yo una buena parte de mi vida. Haber tenido el honor de presidirlo constituye una de mis mayores responsabilidades, pero también una de mis grandes satisfacciones. El liberalismo me enseñó que la libertad, la democracia, la justicia social y la dignidad humana son principios que deben defenderse siempre, incluso cuando hacerlo se hace difícil", dijo.

Asimismo, hizo un llamado a las cinco bancadas representadas en el Congreso Nacional para dejar atrás las diferencias políticas y trabajar por el país.

"Y hoy les digo a las cinco bancadas: menos resentimiento y más esperanza, menos divisiones y más voluntad de construir juntos. He aprendido que el tiempo pone muchas cosas en perspectiva, que las diferencias políticas no deben convertirse en enemistades permanentes y que el futuro de Honduras es mucho más importante que cualquier disputa del pasado", expresó.

Finalmente, Rosenthal sostuvo que el reconocimiento no representa el final de su trayectoria, sino un incentivo para continuar trabajando por Honduras:

"No lo considero el final de una trayectoria, sino un estímulo para continuar aportando a mi país, con la experiencia de los años y con las mismas convicciones que me llevaron a participar en la vida pública. Y quiero terminar con una reflexión: los cargos pasan, las circunstancias cambian y los reconocimientos quedan. Pero lo que verdaderamente importa es haber vivido con convicciones, haber perseverado ante las dificultades y conservar por siempre la voluntad de servir", expresó el líder liberal.