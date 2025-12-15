"La reunión fue caliente": Yani Rosenthal sobre encuentro entre dirigentes del Partido Liberal

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del Partido Liberal (PL), Yani Rosenthal, calificó como intensa pero productiva la reunión convocada por el candidato presidencial Salvador Nasralla para analizar el avance de los resultados electorales del proceso celebrado el pasado 30 de noviembre. “La reunión fue caliente”, reconoció Rosenthal, al referirse al ambiente tenso que se vivió durante el encuentro, marcado por la falta de resultados oficiales a casi dos semanas de las elecciones. Pese a ello, destacó la convocatoria realizada por Nasralla, al considerar que fue una decisión acertada. “Salvador hizo lo correcto en convocar a todas las personas que convocó”, expresó.

Rosenthal señaló que en la reunión participaron no solo miembros del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), sino también la bancada, exautoridades y otros actores con capacidad de aportar al objetivo del partido. "Había personas que pueden contribuir a que el partido logre su objetivo de ganar esta elección", afirmó el dirigente liberal. Según Rosenthal, el encuentro permitió aclarar diferencias internas y fortalecer la unidad partidaria. "Al final todos nos dimos un abrazo y resolvimos que nuestros adversarios no están en casa. No es con los liberales con los que tenemos que tener diferencias", subrayó.