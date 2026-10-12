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Conferencia Episcopal de Honduras pide “una sola oración” por la salud del papa León XIV

En la mañana de hoy lunes, el pontífice ha cumplido su agenda de trabajo con normalidad y se ha reunido con varios arzobispos de diversas partes del mundo

  • Actualizado: 12 de octubre de 2026 a las 14:30
Conferencia Episcopal de Honduras pide “una sola oración” por la salud del papa León XIV

La detección del nódulo se produjo durante una revisión médica rutinaria, según informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) pidió este lunes al "pueblo de Dios" unirse en oración para pedir por la salud del papa León XIV y su “pronta recuperación” de la operación a la que será sometido en los próximos días por un nódulo pulmonar.

En un mensaje, la CEH, que reúne a los obispos católicos de Honduras, exhortó a todo el "pueblo de Dios", así como a las comunidades, grupos parroquiales, familias cristianas y personas de buena voluntad, a elevar “una sola oración” por el pontífice.

“El Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de Suyapa, Salud de los Enfermos, acompañe y sostenga la vida y el ministerio del sucesor del apóstol Pedro”, señala la CEH.

¿Qué es un nódulo pulmonar, el diagnóstico por el que operarán al papa León XIV?

Desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus, León XIV anunció el domingo que en los próximos días deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó luego a la prensa que "el tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana".

La operación se produce a menos de un mes del viaje apostólico que el papa tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

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Cancela eventos por cirugía

El papa León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a su hospitalización, que tendrá lugar mañana, por la operación a la que debe someterse para la extirpación de un nódulo en el pulmón.

En un comunicado difundido por la oficina de prensa de la Santa Sede, la Prefectura de la Casa Pontificia notificó este lunes la cancelación de estas reuniones que forman parte de la agenda de trabajo diaria de León XIV.

El papa estadounidense-peruano anunció públicamente el pasado domingo tras el rezo del Ángelus que debe someterse a una operación para extraer un nódulo detectado en un pulmón que, según precisó, está en fase muy temprana y bien localizado.

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Redacción web
Agencia EFE/Redacción

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