Conferencia Episcopal de Honduras pide “una sola oración” por la salud del papa León XIV

Tegucigalpa, Honduras.- La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) pidió este lunes al "pueblo de Dios" unirse en oración para pedir por la salud del papa León XIV y su “pronta recuperación” de la operación a la que será sometido en los próximos días por un nódulo pulmonar. En un mensaje, la CEH, que reúne a los obispos católicos de Honduras, exhortó a todo el "pueblo de Dios", así como a las comunidades, grupos parroquiales, familias cristianas y personas de buena voluntad, a elevar “una sola oración” por el pontífice. “El Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de Suyapa, Salud de los Enfermos, acompañe y sostenga la vida y el ministerio del sucesor del apóstol Pedro”, señala la CEH.

Desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus, León XIV anunció el domingo que en los próximos días deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”. El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó luego a la prensa que "el tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La operación se produce a menos de un mes del viaje apostólico que el papa tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

Cancela eventos por cirugía