Papa León XIV pide fortalecer la cultura de paz ante la violencia en Honduras, tras reunión con obispos

Tegucigalpa, Honduras.- Los obispos de Honduras se reunieron con el papa León XIV durante su visita al Vaticano, donde el pontífice escuchó las principales preocupaciones de la Iglesia hondureña y exhortó a promover una cultura de paz frente a la violencia que afecta al país.
Durante el encuentro, los religiosos concluyeron el pasado viernes su visita ad limina Apostolorum en el Vaticano, una visita que permite a los obispos reunirse con el Santo Padre y presentar la situación de las diócesis que tienen a su cargo.
El mensaje del pontífice se centró en el llamado a construir una cultura de paz en Honduras, con énfasis en la educación desde las familias, las escuelas, los barrios y las aldeas.
“Es necesario que cada hondureño se convierta en un educador para la paz”, destacó monseñor Jenry Orlando Ruiz, obispo de Trujillo, al resumir la exhortación del Santo Padre.
Monseñor Ruiz compartió los detalles del encuentro en declaraciones al programa Estudio 9, de Radio Vaticana y Vatican News.
El obispo describió la reunión como una experiencia especial, cercana, de escucha y fraternidad. Aunque estaba previsto que durara una hora, el encuentro se prolongó durante dos horas, tiempo en el que el pontífice escuchó las alegrías, esperanzas y preocupaciones del pueblo hondureño, presentadas por sus obispos.
“Ha sido un encuentro muy relajado, muy familiar, de mucha cercanía”, expresó monseñor Ruiz. Además, señaló que el Santo Padre envió un saludo especial a Honduras, particularmente a los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que acompañan a las comunidades en las montañas, aldeas, calles y caminos del país.
El papa León XIV también exhortó a fortalecer la educación en los valores del Evangelio, tanto en las instituciones católicas como en las escuelas públicas y las universidades.
En el encuentro participaron el arzobispo José Vicente Nácher; monseñor Walter Guillén Soto, obispo de Gracias y secretario general de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH); monseñor Héctor David García Osorio, obispo de Santa Rosa de Copán y tesorero de la CEH; y monseñor Henry Velásquez, obispo de La Ceiba, entre otros representantes de la Iglesia católica hondureña.
La visita de los obispos se produce después del fallecimiento repentino de monseñor Teodoro Gómez Rivera, obispo de Choluteca y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, quien murió el 28 de septiembre mientras viajaba rumbo a Roma. Su fallecimiento ocurrió en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España.
Cabe destacar que el papa León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes a mediodía para ser operado del nódulo que se le descubrió en un pulmón, informaron fuentes de la oficina de prensa del Vaticano.