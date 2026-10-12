Papa León XIV pide fortalecer la cultura de paz ante la violencia en Honduras, tras reunión con obispos

Tegucigalpa, Honduras.- Los obispos de Honduras se reunieron con el papa León XIV durante su visita al Vaticano, donde el pontífice escuchó las principales preocupaciones de la Iglesia hondureña y exhortó a promover una cultura de paz frente a la violencia que afecta al país. Durante el encuentro, los religiosos concluyeron el pasado viernes su visita ad limina Apostolorum en el Vaticano, una visita que permite a los obispos reunirse con el Santo Padre y presentar la situación de las diócesis que tienen a su cargo. El mensaje del pontífice se centró en el llamado a construir una cultura de paz en Honduras, con énfasis en la educación desde las familias, las escuelas, los barrios y las aldeas.

“Es necesario que cada hondureño se convierta en un educador para la paz”, destacó monseñor Jenry Orlando Ruiz, obispo de Trujillo, al resumir la exhortación del Santo Padre. Monseñor Ruiz compartió los detalles del encuentro en declaraciones al programa Estudio 9, de Radio Vaticana y Vatican News. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El obispo describió la reunión como una experiencia especial, cercana, de escucha y fraternidad. Aunque estaba previsto que durara una hora, el encuentro se prolongó durante dos horas, tiempo en el que el pontífice escuchó las alegrías, esperanzas y preocupaciones del pueblo hondureño, presentadas por sus obispos. “Ha sido un encuentro muy relajado, muy familiar, de mucha cercanía”, expresó monseñor Ruiz. Además, señaló que el Santo Padre envió un saludo especial a Honduras, particularmente a los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que acompañan a las comunidades en las montañas, aldeas, calles y caminos del país. El papa León XIV también exhortó a fortalecer la educación en los valores del Evangelio, tanto en las instituciones católicas como en las escuelas públicas y las universidades.